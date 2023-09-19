Киев отказался принять от Германии партию танков Leopard 1 – Spiegel

Украина недавно отказалась принять партию из 10 танков Leopard 1A5 от Германии, поскольку машины нуждаются в ремонте, а техников и запчастей для этого у украинской стороны нет.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

На днях официальный Киев сообщил специальному штабу в Министерстве обороны Германии, что немецкие танки Leopard, которые прибыли в Польшу, нуждаются в ремонте, а некоторые из них – в капитальном.

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Немецкая сторона отправила группу экспертов в Польшу, чтобы самостоятельно осмотреть танки. Там выяснилось, что они “уже были сильно изношены во время обучения украинских солдат в Германии и нуждались в ремонте”, пишет издание.

Кроме того, добавляет Spiegel, несколько из десяти Leopard 1A5, которые прибыли в Украину в июле, вышли из строя из-за аналогичных проблем.

В Минобороны ФРГ изданию сообщили, что не могут комментировать “конкретный индивидуальный случай”. В ведомстве также отметили, что танки Leopard ремонтируют “в сотрудничестве с Украиной после интенсивной подготовки в Германии”.

Издание добавляет, что ситуация с состоянием Leopard 1A5 – которых ФРГ пообещала передать сотню – отражает проблемы в планировании логистики немецкой военной помощи.

Spiegel отмечает, что танки, которые застряли в Польше, являются вторым траншем запланированной масштабной поставки танков Leopard 1A5. Их сняли с вооружения Бундесвера более десяти лет назад. Но поскольку многие единицы этой техники все еще хранятся на складах промышленности, мастерам было поручено как можно быстрее их отремонтировать.

Напомним, в феврале 2023 года Дания, Германия и Нидерланды объявили, что в ближайшие месяцы передадут Украине 100 танков Leopard 1 немецкого производства.

8 сентября в Украину прибыли первые 10 танков Leopard 1 из Дании. В пути еще партия машин. Дания направила в Германию лучших танковых инструкторов, чтобы обучать украинских военных пользоваться машинами этого типа.

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