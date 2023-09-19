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Україна
Валерій Савицький, редактор стрічки

Київ відмовився прийняти від Німеччини партію танків Leopard 1 – Spiegel

Танк Leopard 1, український екіпаж
Фото: Getty Images

Україна нещодавно відмовилася прийняти партію з 10 танків Leopard 1A5 від Німеччини, оскільки машини потребують ремонту, а техніків і запчастин для цього в української сторони немає.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Днями офіційний Київ повідомив спеціальному штабу в Міністерстві оборони Німеччини, що німецькі танки Leopard, які прибули до Польщі, потребують ремонту, а деякі з них – капітального.

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Німецька сторона відправила до Польщі групу експертів, щоб самостійно оглянути танки. Там з’ясувалося, що вони “вже були сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині й потребували ремонту”, пише видання.

Крім того, додає Spiegel, кілька з десяти Leopard 1A5, які прибули в Україну в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми.

У Міноборони ФРН виданню повідомили, що не можуть коментувати “конкретний індивідуальний випадок”. У відомстві також зазначили, що танки Leopard ремонтують “у співпраці з Україною після інтенсивної підготовки в Німеччині”.

Видання додає, що ситуація зі станом Leopard 1A5 – яких ФРН пообіцяла передати сотню – відображає проблеми в плануванні логістики німецької військової допомоги.

Spiegel зазначає, що танки, які застрягли в Польщі, є другим траншем запланованої масштабної поставки танків Leopard 1A5. Їх зняли з озброєння Бундесверу понад десять років тому. Та оскільки багато одиниць цієї техніки все ще зберігаються на складах промисловості, майстрам було доручено якнайшвидше їх відремонтувати.

Нагадаємо, в лютому 2023 року Данія, Німеччина та Нідерланди оголосили, що в найближчі місяці передадуть Україні 100 танків Leopard 1 німецького виробництва.

8 вересня в Україну прибули перші 10 танків Leopard 1 з Данії. В дорозі інша партія. Данія направила в Німеччину найкращих танкових інструкторів, щоб навчати українських військових користуватися машинами цього типу.

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Leopard 1, Війна в Україні, Німеччина, танки
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