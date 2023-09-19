Первыми пойдут 15 танков: Чехия, Дания и Нидерланды договорились о предоставлении Украине оружия
Чехия во время встречи в формате Рамштайн договорилась о поставках Украине чешского оружия при финансовой поддержке из Дании и Нидерландов.
Об этом сообщило Министерство обороны Чехии.
В рамках этого договора, первым оружием, которое передадут Украине, станут 15 модернизированных танков Т-72.
Также, по словам заместителя министра обороны Даниэля Блажковца, подписанное соглашение позволит и в дальнейшем поставлять Украине дополнительные танки, гаубицы, стрелковое оружие, боевые машины пехоты, средства противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы от компаний чешской оборонной промышленности.
— Киев получит как современное чешское оружие, так и модернизированную технику, которая уже есть на вооружении местных Вооруженных сил. Техника и боеприпасы будут в так называемом боевом состоянии и будут переданы Украине в ближайшие месяцы и в 2024 году, — сказал заместитель чешского министра.
Он отметил, что целью является налаживание долгосрочного сотрудничества и поддержки Вооруженных сил Украины.
Фото: Министерство обороны Чехии.
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