Першими підуть 15 танків: Чехія, Данія та Нідерланди домовилися про надання Україні зброї

Чехія під час зустрічі у форматі Рамштайн домовилася про постачання Україні чеської зброї за фінансової підтримки з Данії та Нідерландів.

Про це повідомило Міністерство оборони Чехії.

У межах цього договору, першою зброєю, яку передадуть Україні, стануть 15 модернізованих танків Т-72.

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Також, за словами заступника міністерки оборони Даніеля Блажковця, підписана угода дозволить і надалі постачати Україні додаткові танки, гаубиці, стрілецьку зброю, бойові машини піхоти, засоби протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та боєприпаси від компаній чеської оборонної промисловості.

– Київ отримає як сучасну чеську зброю, так і модернізовану техніку, яка вже є на озброєнні місцевих Збройних сил. Техніка та боєприпаси перебуватимуть у так званому бойовому стані та будуть передані Україні найближчими місяцями та у 2024 році, – сказав заступник чеської міністерки.

Він зазначив, що метою допомоги є налагодження довгострокової співпраці та підтримки Збройних сил України.

Фото: Міністерство оборони Чехії

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