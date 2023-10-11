Что такое встречи в формате Рамштайн и как они помогают Украине: все, что известно о 16 заседаниях

Сегодня, 11 октября, в Брюсселе состоится 16-е заседание Рамштайна — контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн).

На очередной встрече Рамштайн участники заседания могут обсудить артиллерийские боеприпасы и усиление противовоздушной обороны в виде дополнительных ракет, потребности в бронетехнике, ведь потери нужно заменять.

Факты ICTV узнавали, что такое Рамштайн в политике и как это помогает Украине.

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Рамштайн в политике: что это

Встречи в формате Рамштайн – серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира.

Основная цель Рамштайна — обсуждение, синхронизация и ускорение предоставления военной помощи, оружия и снаряжения Украине. То есть министры обороны разных стран мира обсуждают, какое оружие будет предоставляться Украине для ускорения окончания войны.

Также на встречах обсуждают вопросы, связанные с поддержкой нашей страны после победы и окончания войны.

Почему именно Рамштайн? Такое название встречи получили в честь проведения первых обсуждений, проходивших на базе воздушных сил США Рамштайн в немецком городе Рамштайн-Мизенбах.

Рамштайн 11 октября 2023 года

В Пентагоне анонсировали приезд главы Минобороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна на заседание Рамштайн-16.

По словам военного эксперта Петра Черника, потребности Украины стратегически не изменились и в ближайшее время не изменятся — это артиллерия и зенитно-ракетные комплексы. Но стоит понимать, что главная часть Рамштайн будет закрытой, поэтому о конкретных договоренностях никто не будет сообщать.

Что известно о Рамштайне для Украины

Первая встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась 26 апреля 2022 года.

Встреча прошла с целью координации военной помощи и поддержки Украины в войне против России. Во вступительном слове глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу исторической и выразил уверенность в возможности победы Украины при условии надлежащей международной поддержки.

Тогда в вопросах вооружения союзники подчеркнули прогресс в поставках артиллерии 155-мм калибра, усиление береговой обороны и т. д.

Вторая встреча состоялась 23 мая. Рамштайн-2 завершился обсуждением дальнейшего обеспечения оружием. Из того, что было озвучено — противокорабельные ракеты Harpoon, ударные вертолеты и последующая помощь артиллерией.

На Рамштайн-3 ряд стран утвердил новые пакеты поддержки обороны Украины. Встреча проходила 15 июня 2022 года. Сумма военной помощи составляла $1 млрд.

Также было договорено о передаче дополнительных артиллерийских и береговых средств обороны, боеприпасов для артиллерийских и современных ракетных систем. По результатам встречи Германия должна была передать три системы РСЗО и боеприпасы для них.

В среду, 20 июля 2022 года, состоялась очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) с участием руководителей оборонных ведомств из около 50 стран мира.

Одно из ключевых объявлений, которые сделал глава Пентагона на Рамштайн-4, касалось предоставления Украине еще четырех реактивных артиллерийских систем HIMARS, снарядов к ним, а также дополнительных артиллерийских боеприпасов.

По результатам встречи Рамштайн-5, прошедшей 8 сентября на авиабазе НАТО в Германии, Украина получила больше оружия от Запада. В частности, речь идет о новых ракетах, боеприпасах для HIMARS, бронированных машинах скорой и другом оборудовании.

После шестой встречи в формате Рамштайн, Украина получила:

системы ПВО HAWK от Испании;

первые системы NASAMS от США;

дополнительные ракеты для систем ПВО и ПРО от Великобритании и Нидерландов;

зенитные ракетные комплексы Crotale от Франции;

от Франции; Норвегия и Германия согласились изготовить для Украины 16 единиц САУ Zuzana 2 и многое другое.

16 ноября 2022 года состоялась седьмая встреча министров обороны разных стран. Тогда союзники договорились предоставить Украине:

от Испании — две пусковые установки HAWK и ракеты;

— две пусковые установки HAWK и ракеты; от Канады — $500 млн помощи и зимняя экипировка для украинских военных;

— $500 млн помощи и зимняя экипировка для украинских военных; Польша заявила, что передаст ПВО ближнего радиуса действия, артиллерию и боеприпасы;

заявила, что передаст ПВО ближнего радиуса действия, артиллерию и боеприпасы; от Германии — помощь с боеприпасами для ПВО, артиллерии и установок РСЗО;

— помощь с боеприпасами для ПВО, артиллерии и установок РСЗО; Швеция – помощь на $270 млн;

– помощь на $270 млн; Греция передала украинским военным боеприпасы 155-мм калибра.

После 8-й встречи Украина получила:

системы противовоздушной обороны от Франции, Германии и Великобритании, в частности, ЗРК Patriot от ФРГ;

ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение бойцов ВСУ в Нидерландах;

приобретение Канадой ПВО NASAMS и снарядов к ней;

британские танки Challenger 2;

БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;

19 гаубиц CAESAR от Дании, заказанных во Франции;

от Латвии вертолеты М-17, ПЗРК Stinger, беспилотники и другое оборудование, а также подготовит 2 тыс. военных ВСУ;

от Эстонии – пакет оборонной помощи на $113 млн, куда войдут десятки гаубиц FH-70 и Д-30, а также сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами;

на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин напомнил, что США объявили пакет на $2,5 млрд помощи.

9-я встреча состоялась 14 февраля. Тогда Украине пообещали:

средства ПВО от Италии и Франции ;

; Франция вместе с Австралией будет развертывать производство боеприпасов калибра 155 мм;

будет развертывать производство боеприпасов калибра 155 мм; Норвегия в целом выделила $7 млрд (75 млрд норвежских крон) на разные формы поддержки Украины.

Рамштайн-10 состоялся месяц спустя, 15 марта. По его результатам, Дания предоставила Украине пакет военной помощи на 140 миллионов евро. Туда вошло вооружение, на которое запросила Украина: боеприпасы для стрелкового оружия и пулеметов, противотанковые мины, ракеты для ПВО. Швеция предоставила Украине 10 танков Leopard-2.

По итогам 11-го Рамштайна, Германия и Польша согласились создать центр по обслуживанию немецких танков Leopard в Польше. Кроме того, в европейских странах будет продолжено обучение украинских военнослужащих, как общим военным навыкам, так и овладению западным вооружением. Ллойд Остин также сообщил, что США ускорят поставки танков M1 Abrams в Украину в ближайшие месяцы. В общей сложности, сообщил глава Пентагона, Украина получит 230 танков от западных партнеров.

Участники Рамштайна-12 пообещали передать Украине больше ПВО, согласовали ремонт танков Leopard, обучение украинских пилотов на истребителях 4 поколения, включая F-16 (Дания, США и Нидерланды).

На 13-й Рамштайне 15 июня союзники обязались о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях. А вот Германия и Польша доложили о поддержке украинских танков Leopard, а Нидерланды и Дания о прогрессе в планах тренировать украинских пилотов.

Канада объявила о выделении пакета в 500 млн долларов для поддержки Украины. В состав Вооруженных сил Канады Украине передадут 288 ракет AIM-7 для защиты неба. Также Канада:

предоставит 10 000 105-мм артиллерийских снарядов;

продолжит операцию UNIFIER по обучению военных до 2026 года;

будет способствовать подготовке пилотов, обслуживанию и поддержке украинских F-16;

примет участие в центре обслуживания танков Leopard 2 в Польше.

18 июля состоялось 14-е заседание Контактной группы по обороне Украины, больше известное как Рамштайн. Тогда глава Объединенного комитета начальников штаба США генерал Марк Милли заявил, что для Украины силами партнеров по Рамштайну было подготовлено 17 бригадных боевых групп для контрнаступления, что составляет 63 тыс. подготовленных военнослужащих.

Кроме боевых групп и самолетов для Украины, обсуждался вопрос обеспечения украинских сил противовоздушной обороны и поставок дополнительных боеприпасов украинским военным. Глава Пентагона призвал участников Рамштайна пересмотреть наличие вооружений для Украины в своих резервах.

19 сентября 2023 года состоялось 15-е заседание Рамштайна во время которого представители почти 50 стран объявили о дополнительных обязательствах по долгосрочной поддержке Украины. В начале заседания глава Пентагона заявил, что на украинское поле боя “вот-вот прибудут” американские танки Abrams.

Кроме того, Остин объявил о создании коалиции по поставкам Украине танков Leopard, обучению пилотов ВСУ на истребителях F-16 и информационным технологиям. В коалицию также вошли Эстония, ФРГ, Нидерланды, Польша и Люксембург.

Вместе с тем, в Минобороны Дании объявили о намерении передать Украине 15 модернизированных танков Т-72ЕА и 30 танков Leopard 1.

Кроме того, Чехия также объявила о планах предоставить Украине танки. Так, при финансовой поддержке Дании и Нидерландов, официальная Прага планирует предоставить 15 модернизированных танков Т-72.

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