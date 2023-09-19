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Михаил Жирохов, Военный эксперт

Рамштайн-15: эксперт рассказал, о каком вооружении будут договариваться Украина и Запад

Ллойд Остін

Сегодня, 19 сентября, в немецком Рамштайн стартовала 15-я встреча контактной группы по обороне Украины. На заседании присутствуют министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. От Украины присутствует новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

В комментарии Фактам ICTV военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, какие насущные потребности Украины будут обсуждать союзники.

Стоит понимать, что любое решение в Рамштайне не является публичным. Так, решения предыдущих заседаний реализовывались в течение полугода, двух-трех месяцев.

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Нынешняя встреча станет дебютом нового министра обороны Рустема Умерова — к нему будут присматриваться западные партнеры, считает эксперт.

— Очевидно, что наиболее насущной потребностью для Украины являются артиллерийские боеприпасы и усиление противовоздушной обороны в виде дополнительных ракет. Дополнительных комплексов противовоздушной обороны Запад, к сожалению, не сможет передать, чтобы не снизить собственную обороноспособность, — отметил Михаил Жирохов.

Также участники заседания могут проговорить потребности в бронетехнике, ведь потери нужно заменять.

Что касается дальнобойных баллистических ракет ATACMS, в которых так нуждается Украина, то в Рамштайне это не будут обсуждать, отмечает Михаил Жирохов. Это должно быть решение исключительно американского президента.

— На Рамштайне обсуждают потребности, которые могут реализовать в первую очередь европейские страны. Например, так формировалась танковая коалиция, авиационная коалиция, — заявил военный эксперт.

По его словам, Рамштайн — это больше о насущных потребностях для нашей обороны — о том, что надо уже сейчас.

Напомним, что на встречу в Германию приедут министры и военные чиновники из почти 50 стран.

Во время 14-го заседания в формате Рамштайн, которое состоялось 18 июля, союзники обсудили поставки для Украины систем противовоздушной обороны, боеприпасов и брони.

Война в Украине, Зброя для України, Літаки, Рамштайн
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