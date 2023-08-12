Оружие, способное переломить ход войны: почему Украина стремится получить ракеты ATACMS

Американские дальнобойные ракеты ATACMS находятся в фокусе внимания Украины на протяжении многих месяцев полномасштабной войны. Киев неоднократно призывал Вашингтон передать это вооружение, которое поможет поражать объекты в глубоком тылу армии РФ.

Для США вопрос ATACMS был своеобразной “красной линией”. В последнее время наметились некоторые сдвиги, однако Вашингтон пока не дал “зеленый свет”.

Почему ракеты ATACMS важны для Украины и какие преимущества дадут в условиях войны – далее в материале.

Почему Украине важно получить ракеты ATACMS

Как отмечал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, эти ракеты помогут создать эффект “длинной руки” и уничтожать логистику врага в тылу.

– Это “дальняя рука”, которая не оставляет врагу шансов, уничтожает его тыловые пункты управления, командные пункты, склады с боеприпасами… Доставать врага, далеко перебивать его логистические пути – это ключ к нашему успеху, как и преимущество в воздухе, – заявлял он в эфире телемарафона Єдині новини.

К тому же, ATACMS помогли бы бороться с ракетными атаками РФ по мирным городам и инфраструктурным объектам. Можно ведь не только уничтожать вражеские ракеты в воздухе, но и их пусковые установки и носители.

Игнат объяснял, что нам нужны средства, чтобы уничтожать в оккупированном Крыму береговые ракетные комплексы Бастион, из которых РФ запускает сверхзвуковые ракеты Оникс, и другие ЗРК. Кроме того, можно было бы поражать корабли Черноморского флота РФ в крымских портах.

– Это будет гораздо эффективнее. И для этого нам необходимо дальнобойное оружие: это системы ATACMS, истребители F-16, – рассказывал спикер.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV выделил три ключевых преимущества, которые предоставили бы Украине ATACMS:

1. Это ракета, летящая по баллистической траектории, поэтому оккупантам будет труднее ее сбивать средствами ПВО.

– Их не так много с российской стороны, которые, вероятно, могут противодействовать. Разве что С-400 Триумф. Но это довольно дорогие комплексы, которые не всюду перекрывают воздушное пространство. Поэтому ATACMS тяжело сбивать, – рассказал эксперт.

В то же время и ракеты Storm Shadow способны эффективно обходить российскую ПВО, поскольку летят на сверхнизких высотах (30-40 м), огибая рельеф. То есть они практически “невидимы” для ПВО врага.

2. Ракеты ATACMS – мощное оружие, которое позволяет разрушать объекты врага в тылу, такие как склады с боеприпасами, места размещения техники и силы.

3. Комбинированный способ применения различных типов ракет (крылатых Storm Shadow, SCALP и баллистических ATACMS), а также беспилотников позволит дезориентировать ПВО врага и как следствие – поражать больше целей.

Военный эксперт Михаил Жирохов обратил внимание на то, что ракеты MGM-140 ATACMS имеют дальность поражения до 300 км. Это больше, чем средства, которые сейчас есть у Вооруженных сил Украины. К примеру, крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP имеют дальность в районе 250 км.

– Поэтому на 40-50 км больше (у ATACMS, – Ред.). Для коммуникаций россиян, для логистики это будет хуже. Они постоянно оттягивают логистику от фронта. И когда будут ракеты на 300 км, они будут вынуждены отойти еще дальше, – отметил Жирохов в комментарии Фактам ICTV.

Куда смогут доставать ATACMS

Эти ракеты способны ударить в любую точку в радиусе до 300 км вокруг места запуска.

На сайте производителя – американской компании Lockheed Martin говорится, что управляемая ракета большой дальности ATACMS “дает оперативным командирам немедленную огневую мощь для победы в глубоком бою”.

Для понимания: протяженность территории временно оккупированного Крыма с севера на юг – с административной границы с материковой Украиной на Перекопском перешейке до мыса Сарыч (самой южной точки) – составляет более 200 км.

А расстояние от Перекопского перешейка до мыса Фонар – крайней восточной точки Крымского полуострова – около 250 км.

– Если весь Крымский полуостров с севера на юг – более 200 км, и в пределах 100-120 км оккупированная территория (на материковой части Украины, – Ред.), не больше, то посчитайте, куда мы можем доставать. Дальше, чем середина Крымского полуострова, который нафарширован техникой и оружием, – подчеркнул в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Петр Черник.

В то же время, в сети публиковали карту, согласно которой ATACMS с линии фронта смогут поражать цели врага на всех временно оккупированных территориях Украины – в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму.

В зоне досягаемости ракет будет незаконно построенный Керченский (Крымский мост), который соединяет украинский полуостров с территорией РФ.

Range of ATACMS 300 km missiles when fired from Ukraine’s frontline ATACAMS will be able to hit targets in all of Ukraine even Crimea, most of Belarus, and a significant part of Russia with M270’s and HIMARS ???????? The Crimean Bridge will be in range#UkraineWar #Ukraine #HIMARS pic.twitter.com/UQmIUvBjmS — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 18, 2022

ATACMS смогут даже попадать по целям на территории России и Беларуси. Однако следует сразу заметить, что вряд ли западные союзники разрешат подобное использование ракет.

Также стоит уточнить, что эта карта была опубликована в июле 2022 года, то есть до освобождения большей части Харьковской и левобережья Херсонской областей.

Как объяснил в комментарии изданию Insider бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, ATACMS станут угрозой для всех штабов и логистических объектов РФ на оккупированных территориях. К примеру, если эти ракеты будут выпущены из города Одесса, они могут поразить военные корабли РФ в Севастополе.

– У русских больше живой силы и артиллерии. И это очень централизованная система командования и контроля. Таким образом вы можете нейтрализовать единственное преимущество россиян, уничтожив штаб-квартиру и логистическую базу, — заявил Ходжес.

Почему Storm Shadow и SCALP недостаточно

Следует понимать, что ATACMS – тактическая баллистическая ракета класса земля – земля. Имеет дальность применения до 300 км. Каждая ракета находится в транспортно-пусковом контейнере.

Пусковыми установками для ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и реактивные артиллерийские системы M142 HIMARS. Оба вида РСЗО уже находятся на вооружении Украины.

В то же время, британские Storm Shadow и их французский аналог SCALP – это крылатые ракеты класса воздух – земля, запускаются с самолетов. Дальность поражения может превышать 250 км (т.е. меньше, чем у ATACMS).

Французские и британские варианты ракеты в целом идентичны. Различия могут заключаться в программном обеспечении и самолетах-носителях. Storm Shadow/SCALP совместимы с самолетами Tornado, Rafale, Mirage 2000 и Eurofighter Typhoon.

В Украине их, вероятно, адаптировали к бомбардировщикам Су-24.

Аналитики профильного военного портала Defence Express обращали внимание, что Storm Shadow в некоторых моментах могут быть даже лучше, чем ATACMS. Речь идет о боевой части.

У Storm Shadow ее вес составляет 450 кг. В то время как в последних модификациях ракет ATACMS осколочно-фугасная боевая часть весит 227 кг.

Более мощной боевой частью (560 кг) характеризуются более старые версии ATACMS (М39). Это кассетная боевая часть с 950 поражающими элементами, способная накрывать обширную территорию. Однако эта первая версия ракеты имела дальность в 165 км.

Следующая “кассетная” версия ATACMS имела более слабую боевую часть (160 кг), однако дальность уже достигала 300 км.

По мнению главного редактора Defense Express Олега Каткова, Украине наиболее интересны именно кассетные ракеты ATACMS. Они являются идеальным средством для поражения российских авиабаз и вертолетных площадок.

– Большие скопления целей, которые трудно поразить Storm Shadow, SCALP или другими крылатыми ракетами. Потому что на каждую цель необходимо потратить одну ракету, а кассетный ATACMS справится за значительное количество ракет, – рассказывал эксперт.

Вопрос в том, что США сняли кассетные ATACMS с производства, когда стали переходить на осколочно-фугасную боевую часть. Поэтому непонятно, сколько таких ракет осталось на американских складах.

Несмотря на эти нюансы, ATACMS обладают рядом очень весомых преимуществ.

Как объяснил Фактам ICTV военный эксперт Петр Черник, ATACMS перед запуском нуждается в непродолжительной предстартовой подготовке.

Кроме того, установки HIMARS и М-270 позволяют запустить больше этих ракет, чем с самолетов. А значит, можно поразить больше целей войск РФ.

– Почему важны именно ATACMS? Потому что все ракеты воздушного базирования, та же Storm Shadow или сейчас, возможно, будет Taurus – чтобы нанести удар, ее нужно поставить на самолет, он должен подняться в воздух, выйти на пусковые рубежи, нанести удар и вернуться назад. Эти ракеты интегрированы, вероятнее всего, в Су-24, это довольно старенькая машина, которая сама по себе нуждается в бешеном внимании. А ATACMS – готовый тубус, скорость перезаряжания на HIMARS и М-270 – 15-20 минут. Понимаем: две ракеты с самолета и несколько десятков условно за единицу времени, – рассказал Черник.

Эксперт обратил внимание на еще одну очень важную деталь: скорость крылатых ракет Storm Shadow составляет около 1 тыс. км/ч. Баллистические ATACMS могут разгоняться до скорости 3 Маха (более 3 тыс. км/ч). То есть ATACMS имеют существенное преимущество во времени для уничтожения целей.

– Если все факторы сложить вместе, то ATACMS – это именно то оружие, которое бы переломило ход войны, если бы оно у нас появилось в большом количестве, — добавил Петр Черник.

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что союзники вряд ли предоставили Украине большое количество Storm Shadow/SCALP, поскольку “их не сотни тысяч на вооружении западноевропейских стран”. К тому же у Украины не так уж много самолетов для запуска этих ракет.

Поэтому ATACMS усилят и расширят возможности Сил обороны Украины наносить удары по врагу. ВСУ нужно дальнобойное оружие, и чем больше – тем лучше.

В то же время эксперт напомнил, что ATACMS – очень дорогое оружие, стоимость одной ракеты может превышать $1 млн. Поэтому в случае одобрения США Украина вряд ли получит сотни этих ракет.

По мнению Жирохова, ATACMS могут использоваться “для точечного поражения очень важных целей”.

Когда Украине нужны ATACMS

Военные эксперты, с которыми общались Факты ICTV, заявили, что ракеты ATACMS нужны уже сейчас, учитывая контрнаступление ВСУ.

По словам Петра Черника, чем быстрее мы их получим, тем лучше. Согласен с этим и Александр Мусиенко.

– В армии говорят: Нужны на вчера. Поэтому я скажу, что они нужны уже, безусловно. Они нужны сейчас. Если мы говорим о контрнаступлении, то пройти, уничтожить первую оборону врага – это самый сложный и важный этап. Я думаю, для этих ракет нашим командованием и штабами на карте уже давно определены потенциальные цели для поражения, – заявил Мусиенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 августа призвал партнеров не медлить с поставками ракет Taurus и ATACMS.

– Ракеты большой дальности оказались решающими. Вот почему Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно скорее… Чем больше радиус действия ракеты, тем короче война, — подчеркнул он.

Кулеба также заверил, что эти ракеты будут использоваться исключительно в пределах украинских границ, то есть ВСУ не будут наносить ими удары по территории РФ.

Long-range missiles have proved crucial. This is why Taurus and ATACMS are essential for Ukraine’s success, and we ask partners to provide them as soon as possible. Both will be used solely inside our borders. The longer the missile range, the shorter the war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2023

ATACMS для Украины: на каком этапе дискуссии по поставкам

Еще в мае президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не отвергает идею отправки нашей стране дальнобойных ракет ATACMS. В то же время звучало и заявление, что “Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не ATACMS”.

В конце июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что Соединенные Штаты близки к утверждению поставок этих ракет.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вокруг ATACMS ведутся дискуссии, но решения пока нет.

– Есть такие разговоры, пока нет решения… Мне кажется, важно сначала сделать, а потом будем делиться информацией, как это произошло… Поэтому подождите – не все сразу, — заявил глава государства после саммита НАТО в Вильнюсе.

Между тем, американские законодатели неоднократно призывали Белый дом одобрить поставки ATACMS и даже внесли в Конгресс соответствующую резолюцию.

Кроме того, в Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете, в котором предлагалось выделить $80 млн на закупку и передачу Украине этих дальнобойных ракет.

THE DRAFT US NATIONAL DEFENSE BILL INCLUDES $80.0 MILLION FOR ATACMS FOR UKRAINE pic.twitter.com/SQhHOxticW — Paul Massaro (@apmassaro3) June 16, 2023

Несмотря на растущее давление со стороны Конгресса, администрация Байдена до сих пор не дала “зеленый свет”.

Как объясняла посол Украины в США Оксана Маркарова, Вашингтон “изменил тональность” по ATACMS. Если до этого на запросы Киева звучал ответ “just forget it” (забудьте об этом, – Ред.), то в мае украинская сторона впервые услышала, что вопрос обсуждается.

Однако на решение США влияет ряд факторов, в частности, политическая готовность и логистика поставок. Вашингтон должен проанализировать имеющееся количество ракет, возможности тренировок военных, интеграцию вооружения с тем, которое есть у ВСУ.

В одном из последних интервью Маркарова заявила, что переговоры по ATACMS все еще продолжаются. Украина работает над тем, чтобы в ближайшее время получить и это вооружение.

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