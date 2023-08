Оружие, способное переломить ход войны: почему Украина стремится получить ракеты ATACMS

Американские дальнобойные ракеты ATACMS находятся в фокусе внимания Украины на протяжении многих месяцев полномасштабной войны. Киев неоднократно призывал Вашингтон передать это вооружение, которое поможет поражать объекты в глубоком тылу армии РФ.

Для США вопрос ATACMS был своеобразной “красной линией”. В последнее время наметились некоторые сдвиги, однако Вашингтон пока не дал “зеленый свет”.

Почему ракеты ATACMS важны для Украины и какие преимущества дадут в условиях войны – далее в материале.

Почему Украине важно получить ракеты ATACMS

Как отмечал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, эти ракеты помогут создать эффект “длинной руки” и уничтожать логистику врага в тылу.

К тому же, ATACMS помогли бы бороться с ракетными атаками РФ по мирным городам и инфраструктурным объектам. Можно ведь не только уничтожать вражеские ракеты в воздухе, но и их пусковые установки и носители.

Игнат объяснял, что нам нужны средства, чтобы уничтожать в оккупированном Крыму береговые ракетные комплексы Бастион, из которых РФ запускает сверхзвуковые ракеты Оникс, и другие ЗРК. Кроме того, можно было бы поражать корабли Черноморского флота РФ в крымских портах.

– Это будет гораздо эффективнее. И для этого нам необходимо дальнобойное оружие: это системы ATACMS, истребители F-16, – рассказывал спикер.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV выделил три ключевых преимущества, которые предоставили бы Украине ATACMS:

1. Это ракета, летящая по баллистической траектории, поэтому оккупантам будет труднее ее сбивать средствами ПВО.

– Их не так много с российской стороны, которые, вероятно, могут противодействовать. Разве что С-400 Триумф. Но это довольно дорогие комплексы, которые не всюду перекрывают воздушное пространство. Поэтому ATACMS тяжело сбивать, – рассказал эксперт.

В то же время и ракеты Storm Shadow способны эффективно обходить российскую ПВО, поскольку летят на сверхнизких высотах (30-40 м), огибая рельеф. То есть они практически “невидимы” для ПВО врага.

2. Ракеты ATACMS – мощное оружие, которое позволяет разрушать объекты врага в тылу, такие как склады с боеприпасами, места размещения техники и силы.

3. Комбинированный способ применения различных типов ракет (крылатых Storm Shadow, SCALP и баллистических ATACMS), а также беспилотников позволит дезориентировать ПВО врага и как следствие – поражать больше целей.

Военный эксперт Михаил Жирохов обратил внимание на то, что ракеты MGM-140 ATACMS имеют дальность поражения до 300 км. Это больше, чем средства, которые сейчас есть у Вооруженных сил Украины. К примеру, крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP имеют дальность в районе 250 км.

– Поэтому на 40-50 км больше (у ATACMS, – Ред.). Для коммуникаций россиян, для логистики это будет хуже. Они постоянно оттягивают логистику от фронта. И когда будут ракеты на 300 км, они будут вынуждены отойти еще дальше, – отметил Жирохов в комментарии Фактам ICTV.

Куда смогут доставать ATACMS

Эти ракеты способны ударить в любую точку в радиусе до 300 км вокруг места запуска.

На сайте производителя – американской компании Lockheed Martin говорится, что управляемая ракета большой дальности ATACMS “дает оперативным командирам немедленную огневую мощь для победы в глубоком бою”.

Для понимания: протяженность территории временно оккупированного Крыма с севера на юг – с административной границы с материковой Украиной на Перекопском перешейке до мыса Сарыч (самой южной точки) – составляет более 200 км.

А расстояние от Перекопского перешейка до мыса Фонар – крайней восточной точки Крымского полуострова – около 250 км.

– Если весь Крымский полуостров с севера на юг – более 200 км, и в пределах 100-120 км оккупированная территория (на материковой части Украины, – Ред.), не больше, то посчитайте, куда мы можем доставать. Дальше, чем середина Крымского полуострова, который нафарширован техникой и оружием, – подчеркнул в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Петр Черник.

В то же время, в сети публиковали карту, согласно которой ATACMS с линии фронта смогут поражать цели врага на всех временно оккупированных территориях Украины – в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму.

В зоне досягаемости ракет будет незаконно построенный Керченский (Крымский мост), который соединяет украинский полуостров с территорией РФ.

Range of ATACMS 300 km missiles when fired from Ukraine’s frontline

ATACAMS will be able to hit targets in all of Ukraine even Crimea, most of Belarus, and a significant part of Russia with M270’s and HIMARS ????????

The Crimean Bridge will be in range#UkraineWar #Ukraine #HIMARS pic.twitter.com/UQmIUvBjmS

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 18, 2022