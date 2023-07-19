Итоги 14-го Рамштайн: о какой помощи договорились Украина и партнеры на этот раз

В течение вторника, 18 июля, состоялось 14-е заседание Контактной группы по обороне Украины, которое больше известно, как Рамштайн.

Во время заседания стороны обсудили освоение украинскими пилотами американских истребителей F-16 и создание коалиции по разминированию Украины.

Также стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и поставки Украине дополнительных боеприпасов.

О том, что именно обсуждали сторону по итогам 14-го Рамштайна, который в этом месяце проходил в онлайн-формате — читайте на Фактах ICTV.

Во время открытия заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинцы продемонстрировали стойкость и силы в контрнаступлении и защите Украины.

— Контрнаступление Украины является ключевым моментом этой трагической войны. Украинские Вооруженные силы выступили с инициативой восстановления контроля над своей суверенной территорией. Но агрессия России против Украины породила очень нестабильную ситуацию. Война Путина продолжает собирать ужасные и кровавые жертвы. Как я уже говорил, борьба Украины за свободу — это марафон, а не спринт. Мы обеспечили Украину критически важными возможностями, как противовоздушная оборона и боеприпасы, и не намерены отказываться от поддержки, — сказал он.

По итогам встречи он сообщил, что главной темой заседания стали истребители F-16.

— Мы заслушали сопредседателей коалиции по тренировке на самолетах F-16 из Дании и Нидерландов. Они продолжают развивать комплексный план обучения, чтобы помочь отдельным очень желающим украинским пилотам научиться управлять самолетами четвертого поколения, — сказал он.

Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штаба США генерал Марк Милли заявил, что для Украины силами партнеров по Рамштайну были подготовлены 17 бригадных боевых групп для контрнаступления, что составляет 63 тыс. подготовленных военнослужащих.

Боеприпасы и ПВО

По словам Остина, кроме самолетов для Украины обсуждался вопрос обеспечения украинских сил противовоздушной обороны и поставок дополнительных боеприпасов украинским военным. Глава Пентагона, в частности, призвал участников Рамштайн пересмотреть наличие вооружений для Украины в своих резервах.

Вопрос боеприпасов обсуждался, в частности, в рамках наращивания соответствующих мощностей производства в странах Евросоюза.

По итогам заседания глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Рамштайн-14 продемонстрировал “непоколебимую поддержку Украины нашими партнерами”.

По его словам, приоритетами встречи были поставки оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории Украины, а также ПВО, боеприпасы и броня.

— Спасибо коллегам из Люксембурга и Эстонии за представление конкретных шагов для развития ИТ-коалиции. Спасибо литовским друзьям за инициативу создания коалиции по разминированию, — добавил Резников.

#Ramstein 14 has demonstrated our partners’ unwavering support for Ukraine.

✅Priority: The supply of weapons & equipment urgently required for the liberation of ???????? territory.

✅Focus: Air defense, ammo, & armor.

✅New initiatives!

✅ Thank you to my colleagues ????????… pic.twitter.com/n0oXV1qlgE — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2023

Глава Пентагона подчеркнул, что США и другие страны в рамках Контактной группы продолжат стоять на стороне Украины и обеспечат всем, что украинским войскам.

— Мы будем продолжать обеспечивать обучение, оснащение и поддержку Вооруженных сил Украины, чтобы помочь создать боеспособную и профессиональную украинскую армию, которая сможет защитить себя сейчас и сдержать агрессию в будущем, — добавил Остин.

Коалиция по разминированию

По результатам встречи министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что для помощи Украине с разминированием территорий также формируется соответствующая коалиция.

— Коалиция формируется по принципу “учи и вооружай”, который используется в рамках помощи украинцам с военной подготовкой, которую Литва предоставляет вместе с Финляндией, Исландией, Норвегией, Швецией, а вскоре — и Данией, — сообщил он.

По словам Арвидаса Анушаускаса, члены коалиции будут предоставлять Украине соответствующее оборудование для разминирования, а также инструкторов, которые будут обучать украинских саперов.

Бронемашины М113

По инициативе Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в ближайшее время Украина получит дополнительные бронемашины M113.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, заявил, что это совместная инициатива стран Бенилюкса.

Бронемашины будут оснащены системой вооружения, управляемой дистанционно, а также пулеметами.

Это предоставит украинским военным дополнительные возможности на земле.

Ударные дроны и антидроны

Параллельно с заседанием Рамштайна, агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщило, что США в ближайшее время сообщит о новом пакете оборонной помощи для Украины на $1,3 млрд.

Ожидается, что в новый пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны, системы для борьбы с беспилотниками, ударные БпЛА, а также боеприпасы.

В пакете помощи могут быть две разновидности ударных беспилотников: Phoenix Ghost и Switchblade.

Также издание сообщало, что производитель оружия из Австралии предоставит Украине ряд противодронных систем, включающий радары, датчики и аналитические системы.

Контрнаступление Сил обороны Украины

По результатам заседания Марк Милли, комментируя украинские наступательные действия, сообщил, что сейчас ВСУ постепенно преодолевают российские оборонительные рубежи.

По его словам, контрнаступление Украины, которое происходит сейчас, нельзя назвать провальным, хотя скоростного продвижения нет, как ожидалось рядом западных партнеров Украины.

Американский генерал напомнил, что хотя контрнаступление ВСУ началось в начале июня, осложнения на земле и медленное продвижение Сил обороны можно объяснить тем, что существует “разница между войной на бумаге и реальной войной”.

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