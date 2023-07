Итоги 14-го Рамштайн: о какой помощи договорились Украина и партнеры на этот раз

В течение вторника, 18 июля, состоялось 14-е заседание Контактной группы по обороне Украины, которое больше известно, как Рамштайн.

Во время заседания стороны обсудили освоение украинскими пилотами американских истребителей F-16 и создание коалиции по разминированию Украины.

Также стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и поставки Украине дополнительных боеприпасов.

О том, что именно обсуждали сторону по итогам 14-го Рамштайна, который в этом месяце проходил в онлайн-формате — читайте на Фактах ICTV.

Во время открытия заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинцы продемонстрировали стойкость и силы в контрнаступлении и защите Украины.

По итогам встречи он сообщил, что главной темой заседания стали истребители F-16.

— Мы заслушали сопредседателей коалиции по тренировке на самолетах F-16 из Дании и Нидерландов. Они продолжают развивать комплексный план обучения, чтобы помочь отдельным очень желающим украинским пилотам научиться управлять самолетами четвертого поколения, — сказал он.

Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штаба США генерал Марк Милли заявил, что для Украины силами партнеров по Рамштайну были подготовлены 17 бригадных боевых групп для контрнаступления, что составляет 63 тыс. подготовленных военнослужащих.

По словам Остина, кроме самолетов для Украины обсуждался вопрос обеспечения украинских сил противовоздушной обороны и поставок дополнительных боеприпасов украинским военным. Глава Пентагона, в частности, призвал участников Рамштайн пересмотреть наличие вооружений для Украины в своих резервах.

Вопрос боеприпасов обсуждался, в частности, в рамках наращивания соответствующих мощностей производства в странах Евросоюза.

По итогам заседания глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Рамштайн-14 продемонстрировал “непоколебимую поддержку Украины нашими партнерами”.

По его словам, приоритетами встречи были поставки оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории Украины, а также ПВО, боеприпасы и броня.

— Спасибо коллегам из Люксембурга и Эстонии за представление конкретных шагов для развития ИТ-коалиции. Спасибо литовским друзьям за инициативу создания коалиции по разминированию, — добавил Резников.

#Ramstein 14 has demonstrated our partners’ unwavering support for Ukraine.

✅Priority: The supply of weapons & equipment urgently required for the liberation of ???????? territory.

✅Focus: Air defense, ammo, & armor.

✅New initiatives!

✅ Thank you to my colleagues ????????… pic.twitter.com/n0oXV1qlgE

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2023