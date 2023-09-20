Российские террористы не имеют права владеть ядерным оружием — Зеленский

Российская Федерация заслуживает на ядерное разоружение после начала войны против Украины и угроз использовать против мира оружие массового уничтожения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время дебатов на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

— В этом зале обсуждалось много различных воен. Страх войны. Окончательной войны, после которой никто не соберется в этом зале ГА ООН. Такая война обсуждалась — атомная война. Другие войны казались менее страшными на фоне обмена ядерными ударами между супердержавами. И XX век научил весь мир воздерживаться от использования оружия массового поражения, не развертывать его, не распространять, не угрожать и не испытывать такое оружие, — начал президент.

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Он добавил, что сегодня же наоборот провозглашена стратегия разоружения ядерным оружием.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина сложила свой ядерный арсенал и отдала его России.

— Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-е. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием, — добавил он.

Глава государства добавил, что сегодня Россия использует ядерную энергию как оружие.

— Есть ли смысл сокращать ядерное оружие, когда РФ использует в качестве оружия ядерные электростанции? — спросил он.

Источник: UN General Assembly

Фото: скриншот з відео / UN General Assembly

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