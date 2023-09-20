Російські терористи не мають права володіти ядерною зброєю – Зеленський

Російська Федерація заслуговує на ядерне роззброєння після початку війни проти України та погроз використати проти світу зброю масового знищення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

– У цій залі обговорювалося багато різних воєн. Страх війни. Остаточної війни, після якої ніхто не збереться в цій залі ГА ООН. Така війна обговорювалася – атомна війна. Інші війни здавалися менш страшними на тлі обміну ядерними ударами між супердержавами. І XX століття навчило весь світ утримуватися від використання зброї масового ураження, не розгортати її, не розповсюджувати, не погрожувати і не випробовувати таку зброю, – почав президент.

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Він додав, що сьогодні ж навпаки проголошено стратегію роззброєння ядерною зброєю.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна склала свій ядерний арсенал і віддала його Росії.

– Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати берегинею такої сили. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, у 1990-ті. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю, – додав він.

Глава держави додав, що сьогодні Росія використовує ядерну енергію як зброю.

– Чи є сенс скорочувати ядерну зброю, коли РФ використовує як зброю ядерні електростанції? – запитав він.

Джерело: UN General Assembly

Фото: скриншот з відео / UN General Assembly

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