8 Калибров наготове: РФ вывела в Черное море ракетоноситель
20 сентября российские войска вдвое увеличили количество кораблей в Черном море.
В данный момент там дежурит восемь кораблей, хотя еще вчера их было четыре.
В частности, РФ вывела в море ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.
В Азовском море кораблей стало меньше.
Теперь там один корабль, а не четыре, как было накануне.
В Средиземном море уже вторую неделю, начиная с 12 сентября, дежурит всего один корабль.
Перед этим шесть дней там находилось два корабля.
5 сентября РФ удерживала в Средиземном море восемь кораблей, среди которых было два ракетоносителя.
Общий залп тогда составлял до 24 Калибров.
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Источник: ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России
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