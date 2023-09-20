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Татьяна Забожко, редактор ленты

8 Калибров наготове: РФ вывела в Черное море ракетоноситель

Запуск ракет типу Калібр із моря

20 сентября российские войска вдвое увеличили количество кораблей в Черном море.

В данный момент там дежурит восемь кораблей, хотя еще вчера их было четыре.

В частности, РФ вывела в море ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.

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В Азовском море кораблей стало меньше.

Теперь там один корабль, а не четыре, как было накануне.

В Средиземном море уже вторую неделю, начиная с 12 сентября, дежурит всего один корабль.

Перед этим шесть дней там находилось два корабля.

5 сентября РФ удерживала в Средиземном море восемь кораблей, среди которых было два ракетоносителя.

Общий залп тогда составлял до 24 Калибров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

Азовське море, Война в Украине, Російська агресія, РФ, Середземне море, флот РФ, Черное море, Чорноморський флот РФ
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