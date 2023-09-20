8 Калібрів напоготові: РФ вивела в Чорне море ракетоносій
20 вересня російські війська вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі.
Наразі там чергує вісім кораблів, хоча ще вчора їх було чотири.
Зокрема, РФ вивела в море ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.
Натомість в Азовському морі кораблів поменшало.
Тепер там один корабель, а не чотири, як було напередодні.
У Середземному морі вже другий тиждень, починаючи з 12 вересня, чергує всього один корабель.
Перед цим шість днів там перебувало два кораблі.
Натомість 5 вересня РФ тримала в Середземному морі вісім кораблів, серед яких було два ракетоносії.
Загальний залп тоді становив до 24 Калібрів.
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Джерело: ВМС ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
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