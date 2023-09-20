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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

8 Калібрів напоготові: РФ вивела в Чорне море ракетоносій

Запуск ракет типу Калібр із моря

20 вересня російські війська вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі.

Наразі там чергує вісім кораблів, хоча ще вчора їх було чотири.

Зокрема, РФ вивела в море ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.

Зараз дивляться

Натомість в Азовському морі кораблів поменшало.

Тепер там один корабель, а не чотири, як було напередодні.

У Середземному морі вже другий тиждень, починаючи з 12 вересня, чергує всього один корабель.

Перед цим шість днів там перебувало два кораблі.

Натомість 5 вересня РФ тримала в Середземному морі вісім кораблів, серед яких було два ракетоносії.

Загальний залп тоді становив до 24 Калібрів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

Азовське море, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Середземне море, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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