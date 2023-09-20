На аэродроме под Москвой диверсанты подорвали два самолета и вертолет — ГУР
В Московской области РФ на аэродроме Чкаловский 18 сентября неизвестные диверсанты подорвали два самолета и один вертолет.
Российская авиатехника существенно повреждена. Однако руководство РФ ограничило распространение в местных СМИ информации о диверсии, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, это событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах, поскольку на аэродроме, который тщательно охраняется, базируются правительственные самолеты, “самолеты судного дня” и самолеты-разведчики.
Речь идет о повреждении самолетов Ан-148 и Ил-20 (оба принадлежат 354 авиаполку спецназначения), а также вертолета Ми-28Н, который до этого активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью.
Быстро восстановить технику не получится, поскольку у вертолета взрывом повреждена хвостовая часть, еще один АН-148, который находился рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.
Сейчас российские правоохранители ищут диверсантов, которые заложили взрывчатку на аэродроме.
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко