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Валентина Летяк, редактор ленты

На аэродроме под Москвой диверсанты подорвали два самолета и вертолет — ГУР

Вибухи на аеродромі під Москвою

В Московской области РФ на аэродроме Чкаловский 18 сентября неизвестные диверсанты подорвали два самолета и один вертолет.

Российская авиатехника существенно повреждена. Однако руководство РФ ограничило распространение в местных СМИ информации о диверсии, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, это событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах, поскольку на аэродроме, который тщательно охраняется, базируются правительственные самолеты, “самолеты судного дня” и самолеты-разведчики.

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Речь идет о повреждении самолетов Ан-148 и Ил-20 (оба принадлежат 354 авиаполку спецназначения), а также вертолета Ми-28Н, который до этого активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью.

Вибухи на аеродромі під Москвою

Фото: ГУР

Быстро восстановить технику не получится, поскольку у вертолета взрывом повреждена хвостовая часть, еще один АН-148, который находился рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.

Сейчас российские правоохранители ищут диверсантов, которые заложили взрывчатку на аэродроме.

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Источник: ГУР
аеродром, Война в Украине, Вертолет, Взрыв, літаки РФ, Москва, Разведка, Російська агресія, Росія
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