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Татьяна Забожко, редактор ленты

В российском Орле после атаки БпЛА вспыхнул резервуар с топливом

Пожежа в Орлі 17 вересня 2023

Ночью 17 сентября российская противовоздушная оборона якобы отбивала атаку беспилотников.

В Минобороны России в два часа ночи отчитались об уничтожении одного дрона над Истринским районом Московской области, а в полпятого – еще одного над Домодедовским районом Московской области.

К слову, мэр Москвы Сергей Собянин в 04:20 утверждал, что БпЛА был приземлен в соседнем с Домодедовским Раменском районе Московской области.

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Пока неизвестно, мэр столицы и представители Минобороны РФ сообщали об одном беспилотнике или о разных.

Сомнения закрадываются хотя бы потому, что в Минобороны ничего не сообщили о падении беспилотника в Орле.

Орел

А губернатор Орловской области Андрей Клычков в это время отмечал, что в 03:50 летательный аппарат “упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города”.

Клычков заявил, что место происшествия оцеплено, ситуация находится под полным контролем, а пострадавших якобы нет.

Однако после того, как в сети начала распространяться информация о пожаре в Орле, губернатору пришлось внести коррективы в свое ночное сообщение.

После этого Андрей Кличков добавил, что “открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла полностью ликвидировано”, хотя ранее о возгорании ничего не упоминал.

Пока в России летали беспилотники, самолетам пришлось совершить вынужденную остановку.

В частности, из-за введения режима Ковер произошли изменения в расписании аэропортов Москвы.

Так, в два часа ночи в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, по данным росСМИ, было задержано 29 и отменено девять рейсов.

Источник: Минобороны России, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Клычков

Фото: Mash

Безпілотники, Дрони, Міноборони РФ, Москва, Пожар
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