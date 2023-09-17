В российском Орле после атаки БпЛА вспыхнул резервуар с топливом
Ночью 17 сентября российская противовоздушная оборона якобы отбивала атаку беспилотников.
В Минобороны России в два часа ночи отчитались об уничтожении одного дрона над Истринским районом Московской области, а в полпятого – еще одного над Домодедовским районом Московской области.
К слову, мэр Москвы Сергей Собянин в 04:20 утверждал, что БпЛА был приземлен в соседнем с Домодедовским Раменском районе Московской области.
Пока неизвестно, мэр столицы и представители Минобороны РФ сообщали об одном беспилотнике или о разных.
Сомнения закрадываются хотя бы потому, что в Минобороны ничего не сообщили о падении беспилотника в Орле.
А губернатор Орловской области Андрей Клычков в это время отмечал, что в 03:50 летательный аппарат “упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города”.
Клычков заявил, что место происшествия оцеплено, ситуация находится под полным контролем, а пострадавших якобы нет.
Однако после того, как в сети начала распространяться информация о пожаре в Орле, губернатору пришлось внести коррективы в свое ночное сообщение.
После этого Андрей Кличков добавил, что “открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла полностью ликвидировано”, хотя ранее о возгорании ничего не упоминал.
Пока в России летали беспилотники, самолетам пришлось совершить вынужденную остановку.
В частности, из-за введения режима Ковер произошли изменения в расписании аэропортов Москвы.
Так, в два часа ночи в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово, по данным росСМИ, было задержано 29 и отменено девять рейсов.
Источник: Минобороны России, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Клычков
Фото: Mash
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