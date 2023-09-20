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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На аеродромі під Москвою диверсанти підірвали два літаки і гелікоптер – ГУР

Вибухи на аеродромі під Москвою

У Московській області РФ на аеродромі Чкаловський 18 вересня невідомі диверсанти підірвали два літаки та один гелікоптер.

Російську авіатехніку суттєво пошкоджено. Проте керівництво РФ обмежило поширення в місцевих ЗМІ інформації про диверсію, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, ця подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах, оскільки на аеродромі, який ретельно охороняється, базуються урядові літаки, “літаки судного дня” та літаки-розвідники.

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Йдеться про пошкодження літаків Ан-148 та Іл-20 (обидва належать 354 авіаполку спецпризначення), а також вертольота Мі-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

Вибухи на аеродромі під Москвою

Фото: ГУР

Швидко відновити техніку не вийде, оскільки у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину, ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, зазнав незначних пошкоджень.

Наразі російській правоохоронці шукають диверсантів, які заклали вибухівку на аеродромі.

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Джерело: ГУР
аеродром, Війна в Україні, Вертоліт, Вибух, літаки РФ, Москва, Розвідка, Російська агресія, Росія
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