На аеродромі під Москвою диверсанти підірвали два літаки і гелікоптер – ГУР
У Московській області РФ на аеродромі Чкаловський 18 вересня невідомі диверсанти підірвали два літаки та один гелікоптер.
Російську авіатехніку суттєво пошкоджено. Проте керівництво РФ обмежило поширення в місцевих ЗМІ інформації про диверсію, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідки, ця подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах, оскільки на аеродромі, який ретельно охороняється, базуються урядові літаки, “літаки судного дня” та літаки-розвідники.
Йдеться про пошкодження літаків Ан-148 та Іл-20 (обидва належать 354 авіаполку спецпризначення), а також вертольота Мі-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.
Швидко відновити техніку не вийде, оскільки у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину, ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, зазнав незначних пошкоджень.
Наразі російській правоохоронці шукають диверсантів, які заклали вибухівку на аеродромі.
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко