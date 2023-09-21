США не планируют предоставлять Украине ATACMS в ближайшее время — CNN

США не собираются в ближайшее время предоставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS).

Об этом в комментарии CNN заявили американские официальные лица.

По словам чиновников США, ATACMS не войдут в новый пакет вооружений для Украины, который может быть предоставлен уже в четверг, когда ожидается двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом.

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В настоящее время максимальная дальность действия американского оружия, поставляемого в Украину, составляет около 150 км при использовании снарядов GLSDB.

Во вторник глава отдела закупок армии США Дуг Буш заявил, что окончательное решение по ATACMS еще не принято.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Байден, как ожидается, вскоре примет решение о том, чтобы направить ракеты в Украину, что позволит им наносить удары по целям, расположенным в глубине Крыма.

— В конечном итоге эти полномочия принадлежат президенту. Армия предоставляет данные лицам, принимающим решения, и они примут это решение на должном уровне, располагая нужной информацией, — сказал Буш.

Отвечая на вопрос о том, какую версию ракеты ATACMS сможет предоставить армия США, Буш сказал, что это будет зависеть от высшего руководства, которое принимает решение.

По словам Буша, количество ракет ATACMS на вооружении США, которое он не стал разглашать, не является ограничивающим фактором в предоставлении ракеты Украине. Армия США постарается заменить все переданные Киеву ракеты на более новую ракету Precision Strike Missile (PrSM).

— Если такое решение будет принято, армия готова это сделать, — сказал Буш.

Существует также версия ракеты ATACMS, которую США больше не используют, что, однако, может снять опасения по поводу запасов. Как сообщили CNN официальные лица, на вооружении Штатов находится ранняя версия системы с ракетами, несущими кассетные боеприпасы, также известные как DPICM. Эти ракеты были сняты с вооружения после того, как США отказались от использования DPICM в 2016 году, и украинские официальные лица утверждают, что у США нет достаточных оснований не предоставлять их, если они просто пылятся на складе.

Однако, как сообщили CNN официальные лица, кассетные боеприпасы, которыми они оснащены, имеют более высокий процент брака, чем это указано в стандартах США.

Отметим, что перед этим СМИ сообщали о намерениях президента США объявить о новом “значительном” пакете военной помощи для Украины.

Источник : CNN

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