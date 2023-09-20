Украина и США уже на финишной прямой относительно поставок ATACMS — Зеленский

Украина и Соединенные Штаты уже на финишной прямой относительно поставок дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Он отметил, если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям на поле боя в Украине.

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– Мы на финишной прямой, я в этом уверен, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности.

Он также подтвердил потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности американских систем ПВО Patriot. Владимир Зеленский отметил, что они необходимы для защиты гражданских районов.

Напомним, несколько дней назад четыре сенатора-республиканца призвали президента США Джо Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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