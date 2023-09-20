Украина и США уже на финишной прямой относительно поставок ATACMS — Зеленский
Украина и Соединенные Штаты уже на финишной прямой относительно поставок дальнобойных ракет ATACMS.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.
Он отметил, если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям на поле боя в Украине.
– Мы на финишной прямой, я в этом уверен, – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности.
Он также подтвердил потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности американских систем ПВО Patriot. Владимир Зеленский отметил, что они необходимы для защиты гражданских районов.
Напомним, несколько дней назад четыре сенатора-республиканца призвали президента США Джо Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко