Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина и США уже на финишной прямой относительно поставок ATACMS — Зеленский

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Украина и Соединенные Штаты уже на финишной прямой относительно поставок дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Он отметил, если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям на поле боя в Украине.

Сейчас смотрят

– Мы на финишной прямой, я в этом уверен, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности.

Он также подтвердил потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности американских систем ПВО Patriot. Владимир Зеленский отметил, что они необходимы для защиты гражданских районов.

Напомним, несколько дней назад четыре сенатора-республиканца призвали президента США Джо Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Читайте также
США могут включить ракеты ATACMS в ближайший пакет помощи Украине — СМИ
ATACMS

ATACMS, Война в Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, Зброя для України, Ракета
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выезд за границу 2023: могут ли мужчины с инвалидностью покидать территорию Украины
закордонний паспорт України
СБУ обезвредила агентурную сеть российского ГРУ, которая действовала на оборонном заводе Николаевщины
сбу розвідка
В России упал истребитель Су-34
Украина и США уже на финишной прямой относительно поставок ATACMS — Зеленский
Всеобщая мобилизация в Украине 2023: кто имеет право вручать повестки
Військовий, мобілізація
Путин должен осознать, что государства ООН серьезно относятся к выполнению своих принципов — Шольц
Украина и США уже на финишной прямой относительно поставок ATACMS — Зеленский
Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
Украина и США уже на финишной прямой относительно поставок ATACMS — Зеленский
Постоянные пытки и угрозы: история британца, который пережил русский плен
Украина и США уже на финишной прямой относительно поставок ATACMS — Зеленский
Бензина нет, дизеля – тоже: какая ситуация с топливом в России
Украина и США уже на финишной прямой относительно поставок ATACMS — Зеленский
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Украина и США уже на финишной прямой относительно поставок ATACMS — Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь