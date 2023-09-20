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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Три важных шага. Зеленский на Совбезе призвал к реформированию ООН

Три важных шага. Зеленский на Совбезе призвал к реформированию ООН
Фото: Офис президента

Есть три важных шага в реформировании ООН — вето, подотчетность нациям мира и система превенции агрессий через раннее реагирование на действия.

Об этом во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Генеральной Ассамблее ООН надо дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, — глобального квалифицированного большинства — вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами, — подчеркнул глава государства.

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Второй шаг, по его словам, заключается в том, что Совет Безопасности ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира.

— Я приветствую предложения разных лидеров расширить представительство наций в Совете Безопасности. Круг постоянных членов Совета Безопасности должен отражать современность. Африканский Союз должен быть здесь постоянно. Азия заслуживает более широкое постоянное представительство. Германия заслуживает место среди постоянных членов Совбеза. Латинская Америка должна быть здесь представлена — постоянно. И государства Тихого океана, — добавил президент.

Третий же шаг в реформировании ООН — система превенции агрессий через раннее реагирование на действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета государств.

— Среди прочего — мощные санкции против агрессора. Каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что именно потеряет, когда начнет войну. Вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совета Безопасности ООН автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии, — подчеркнул Зеленский.

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Три важных шага. Зеленский на Совбезе призвал к реформированию ООН

Война в Украине, Владимир Зеленский, ООН, Радбез ООН, Реформи
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