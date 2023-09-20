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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Три важливі кроки. Зеленський на Радбезі закликав до реформування ООН

Три важливі кроки. Зеленський на Радбезі закликав до реформування ООН
Фото: Офіс президента

Є три важливі кроки у реформуванні ООН – вето, підзвітність націям світу та система превенції агресій через раннє реагування на дії.

Про це під час свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН сказав президент України Володимир Зеленський.

– Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами, – наголосив глава держави.

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Другий крок, за його словами, полягає у тому, що Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу.

– Я вітаю пропозиції різних лідерів розширити представництво націй у Раді Безпеки. Коло постійних членів Ради Безпеки має відображати сучасність. Африканський Союз має бути тут постійно. Азія заслуговує на ширше постійне представництво. Німеччина заслуговує на місце серед постійних членів Радбезу. Латинська Америка має бути тут представлена – постійно. І держави Тихого океану, – додав президент.

Третій же крок у реформуванні ООН –  система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав.

– Серед іншого – потужні санкції проти агресора. Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії, – наголосив Зеленський.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, ООН, Радбез ООН, Реформи
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