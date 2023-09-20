За місяць спецпризначенці СБУ Білі вовки знищили 56 одиниць техніки РФ і 50 окупантів

Підрозділ Центру спецоперацій А Служби безпеки України Білий вовк за місяць уразив 56 одиниць російської військової техніки.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Так список ворожих втрат поповнили:

Зараз дивляться

12 танків;

34 ББМ;

три артилерійські системи;

сім вантажівок;

21 фортифікаційна споруда з особовим складом.

Також спецпризначенці ліквідували 50 російських військових.



Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, Сили оборони знищили штаб окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.