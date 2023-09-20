За місяць спецпризначенці СБУ Білі вовки знищили 56 одиниць техніки РФ і 50 окупантів
Підрозділ Центру спецоперацій А Служби безпеки України Білий вовк за місяць уразив 56 одиниць російської військової техніки.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Так список ворожих втрат поповнили:
- 12 танків;
- 34 ББМ;
- три артилерійські системи;
- сім вантажівок;
- 21 фортифікаційна споруда з особовим складом.
Також спецпризначенці ліквідували 50 російських військових.
Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, Сили оборони знищили штаб окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області.
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