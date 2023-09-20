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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

За місяць спецпризначенці СБУ Білі вовки знищили 56 одиниць техніки РФ і 50 окупантів

СБУ
Фото: СБУ

Підрозділ Центру спецоперацій А Служби безпеки України Білий вовк за місяць уразив 56 одиниць російської військової техніки.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Так список ворожих втрат поповнили:

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  • 12 танків;
  • 34 ББМ;
  • три артилерійські системи;
  • сім вантажівок;
  • 21 фортифікаційна споруда з особовим складом.

Також спецпризначенці ліквідували 50 російських військових.

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, Сили оборони знищили штаб окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: СБУ
Армія Росії, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ
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