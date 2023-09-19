Збройні сили знищили штаб росіян біля тимчасово окупованого Мелітополя
У вівторок, 19 вересня, Сили оборони знищили штаб окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вранці 19 вересня у місті пролунали більше п’яти вибухів.
Партизани повідомили, що на тлі наступальних дій Сил оборони України росіяни перекидають техніку на Запорізький напрямок.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Завантаження
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю і це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресорки в її нинішньому вигляді, з жагою вбивати та імперськими амбіціями, означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко