Збройні сили знищили штаб росіян біля тимчасово окупованого Мелітополя

У вівторок, 19 вересня, Сили оборони знищили штаб окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вранці 19 вересня у місті пролунали більше п’яти вибухів.

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Партизани повідомили, що на тлі наступальних дій Сил оборони України росіяни перекидають техніку на Запорізький напрямок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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