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Украина
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Федоров назвал одно из условий для запуска сервиса Дія Military

Михайло Федоров
Фото: УНИАН

Сервис Минцифры Дія Military позволит украинским Вооруженным силам работать более слаженно, побороть бюрократию и проявлять инициативы по внедрению изменений в ВСУ.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Говоря о сервисе Дія Military, он пояснил, что для более слаженной и эффективной работы военных немало вещей занимает много времени, где можно было бы автоматизировать процессы.

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— Сегодня есть много бюрократии у военных. Они заполняют много различных журналов, например, по списанию дронов. Все это отнимает много времени. Мы постоянно общаемся с военными, понимаем, как построены определенные процессы. Также предлагаем вносить какие-то изменения в нормативно-правовые акты. Сейчас у нас есть с новым министром (обороны Рустемом Умеровым, — Ред.) общее видение, как побороть бюрократию в армии, как автоматизировать работу военных, — сказал Федоров.

В то же время глава Минцифры говорит, что есть много условий для запуска сервиса Дія Military. Среди таких условий он назвал, в частности, создание реестра военных, который будет построен по определенным правилам.

— Когда это произойдет, у военных появится в Дії отдельный функционал, который позволит в несколько кликов получить информацию о том, например, как получить Starlink или списать дрон. Также это даст военным возможность предлагать какие-то инновации в Вооруженных силах Украины, — пояснил он.

Вместе с тем, Федоров в очередной раз заверил, что когда речь идет о реестре военнослужащих, то Министерство цифровой трансформации не работает над тем, чтобы объявлять повестки через Дію.

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Война в Украине, ВСУ, Міноборони, Мінцифри, Михайло Федоров
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