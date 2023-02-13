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Факты / Україна / Общество

Удостоверение ветерана войны в Дії и не только: Федоров рассказал, над чем работает Минцифры

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Федоров
Фото: УНИАН

Минцифры вместе с Минобороны сейчас работают над электронным удостоверением ветерана войны в Дії и еще некоторыми сервисами для украинских военных.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

— Также (это немного не про Дію, но про цифровизацию) мы присоединились к проекту трансформации ВВК. Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть нечеловеческая бюрократия… Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях, — объяснил он.

По его словам, есть надежда, что удастся в ближайшие полгода достичь быстрого результата в этом вопросе.

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В то же время Федоров в очередной раз подчеркнул, что в Дії не будет повесток мобилизованным.

— Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами надо заниматься. Поэтому повесток в Дії не будет, а над другими сервисами бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе, — добавил министр.

Правительство на заседании 9 февраля приняло решение о внедрении электронного удостоверения ветерана войны, а также удостоверения пострадавшего участника Революции Достоинства в Дії.

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Источник: РБК-Украина
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