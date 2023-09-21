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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Федоров назвав одну з умов для запуску сервісу Дія Military

Михайло Федоров
Фото: УНІАН

Сервіс Мінцифри Дія Military дасть змогу українським Збройним силам працювати більш злагоджено, побороти бюрократію та проявляти ініціативи щодо запровадження змін у ЗСУ.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері національного телемарафону Єдині новини.

Говорячи про сервіс Дія Military, він пояснив, що для більш злагодженої та ефективної роботи військових чимало речей займає багато часу, де можна було б автоматизувати процеси.

Зараз дивляться

– Сьогодні є багато бюрократії у військових. Вони заповнюють багато різних журналів, наприклад, щодо списання дронів. Все це забирає багато часу. Ми постійно спілкуємось з військовими, розуміємо, як побудовані певні процеси. Також пропонуємо вносити якісь зміни в нормативно-правові акти. Зараз у нас є з новим міністром (оборони Рустемом Умєровим, – Ред.) спільне бачення, як побороти бюрократію в армії, як автоматизувати роботу військових, – сказав Федоров.

Водночас глава Мінцифри каже, що є багато умов для запуску сервісу Дія Military. Серед таких умов він назвав, зокрема, створення реєстру військових, яки буде побудований за певними правилами.

– Коли це станеться, у військових з’явиться в Дії окремий функціонал, який дозволить в декілька кліків отримати інформацію щодо, наприклад, як отримати Starlink або списати дрон. Також це надасть військовим можливість пропонувати якісь інновації в Збройних силах України, – пояснив він.

Разом з тим, Федоров вкотре запевнив, що коли йдеться про реєстр військовослужбовців, то Міністерство цифрової трансформації не працює над тим, щоб оголошувати повістки через Дію.

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Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони, Мінцифри, Михайло Федоров
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