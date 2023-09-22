Людмила Дараган стала новым госсекретарем Минобороны Украины

Правительство Украины приняло решение по назначению государственного секретаря Министерства обороны. Ею стала Людмила Дараган, которая ранее была заместителем действующего министра обороны Рустема Умерова, когда тот работал в Фонде госимущества.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Кабинетом Министров Украины назначен… Дараган Людмилу Витальевну государственным секретарем Министерства обороны Украины, — написал он.

Что известно о Дараган

Людмила Дараган родилась 15 августа 1981 года.

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В 2003 году окончила юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности Правоведение.

В период с 2019 до 2022 года работала госсекретарем Министерства по делам ветеранов Украины.

Известно, что Дараган также была координатором и оказывала юридическое сопровождение проекта Украина-Солидарность-НАТО.

В прошлом также работала помощником министра юстиции Украины и руководителем офиса народного депутата Украины.

Новый госсекретарь Минобороны занимала должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины с 5 июля 2023 года. Тогда должность главы этого ведомства занимал действующий министр обороны Рустем Умеров. Перед тем, как ее назначили заместителем Умерова, Дараган занимала должность руководителя аппарата Фонда.

Другие кадровые решения

Отметим, что кроме Дараган Кабинетом министров было принято назначение Анны Гвоздяр, которая теперь будет занимать должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Вместе с тем, Виталий Загайный был уволен правительством с должности госсекретаря Министерства по делам ветеранов Украины.

Этому предшествовал ряд увольнений в Министерстве обороны Украины. Так, 18 сентября правительство уволило Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу с должностей заместителя министра обороны Украины.

Кроме того, Константин Ващенко тогда лишился должности государственного секретаря Министерства обороны.

Фото: Ludmila Daragan

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