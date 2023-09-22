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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Людмила Дараган стала новою держсекретаркою Міноборони України

Людмила Дараган стала новою держсекретаркою Міноборони України

Уряд України ухвалив рішення з призначення державного секретаря Міністерства оборони. Нею стала Людмила Дараган, яка раніше була заступницею чинного міністра оборони Рустема Умерова, коли той працював у Фонді держмайна.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Кабінетом Міністрів України призначено… Дараган Людмилу Віталіївну державним секретарем Міністерства оборони України, – написав він.

Що відомо про Дараган

Людмила Дараган народилась 15 серпня 1981 року.

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У 2003 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство.

У період з 2019 до 2022 року працювала держсекретаркою Міністерства у справах ветеранів України.

Відомо, що Дараган також була координаторкою та надавала юридичний супровід проєкту Україна-Солідарність-НАТО.

У минулому також працювала помічником міністра юстиції України та керівником офісу народного депутата України.

Нова держсекретарка Міноборони обіймала посаду заступниці голови Фонду державного майна України від 5 липня 2023 року. Тоді посаду голови цього відомства займав чинний міністр оборони Рустем Умєров. Перед тим, як її призначили заступницею Умєрова, Дараган займала посаду керівника апарату Фонду.

Інші кадрові рішення

Зазначимо, що окрім Дараган Кабінетом міністрів було ухвалене призначення Ганни Гвоздяр, яка тепер обійматиме посаду заступниці міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Разом з тим, Віталій Загайний був звільнений урядом з посади держсекретаря Міністерства у справах ветеранів України.

Цьому передувала низка звільнень в Міністерстві оборони України. Так, 18 вересня уряд звільнив Ганну Маляр, Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу з посад заступника міністра оборони України.

Крім того, Костянтин Ващенко тоді позбувся посади державного секретаря Міністерства оборони.

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Людмила Дараган стала новою держсекретаркою Міноборони України

Фото: Ludmila Daragan

Війна в Україні, Кабмін, Міноборони, Міноборони України
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