Работает на результат: чем Рустем Умеров может помочь Украине на посту министра обороны

В Украине во время полномасштабного вторжения России и непрерывных боевых действий в должности был сменен министр обороны, новым главой оборонного ведомства стал Рустем Умеров.

Такое решение со снятием Алексея Резникова вызвало немало вопросов, поскольку бывший глава Минобороны успел зарекомендовать себя как хороший дипломат на переговорах с коллегами и успешный “добытчик оружия” для Украины.

Вместе с тем, внутренние проблемы в оборонном ведомстве никуда не исчезли при каденции Резникова.

Что может измениться в Министерстве обороны с назначением Рустема Умерова, как такое кадровое решение повлияет на поставки оружия со стороны Запада, и что может привнести личность нового министра в помощь для Украины из-за рубежа — читайте на Фактах ICTV.

С чем передают Минобороны

Увольнение с должности Алексея Резникова происходит тогда, когда украинские войска ведут медленное и кровопролитное наступление для освобождения своих территорий. Контрнаступательные действия Сил обороны ведутся, в частности, техникой, полученной от западных союзников Украины.

Многие эксперты и обозреватели считают, что именно Алексей Резников смог найти общий язык с министрами обороны по всему миру, ввести Контактную группу по вопросам обороны Украины (Рамштайн) и наладить личные хорошие отношения со многими руководителями оборонных ведомств Запада.

Вместе с тем, в последнее время Минобороны Украины все чаще потрясали скандалы, когда журналисты или другие государственные службы указывали бы на коррупционную составляющую в государственных закупках. Вместе с тем, из-за недоказанности обнародованных данных о якобы коррупции, Минобороны, в частности, судилось против СМИ и Госаудитслужбы для отстаивания деловой репутации.

Дошло до того, что бывший министр обороны Алексей Резников предложил пари журналистам и нардепам, что в случае того, если утверждения о коррупционных закупках, приведенные журналистами, подтвердятся, он покинет пост. Если же нет, и государственные закупки Минобороны будут прозрачны и честны, то репутационные потери должны были бы понести нардепы и представители СМИ, с которыми Резников заключал пари.

Впрочем, уже вечером 3 сентября президент Владимир Зеленский объявил, что предложил чиновникам кадровую ротацию в виде снятия с должности Алексея Резникова и назначения Рустема Умерова.

Как заявил в комментарии Фактам ICTV украинский политолог Владимир Фесенко, для Умерова сейчас одной из главных задач будет именно наведение порядка внутри Министерства обороны.

— Главная задача, для чего поменяли министра, потому что надо навести порядок внутри министерства. Навести порядок с государственными закупками. Положить конец тем скандалам и конфликтам, которые лихорадят министерство не менее полугода, если не больше, — говорит он.

Претерпит ли изменения Рамштайн

Немало беспокойств вызвала кадровая ротация в Минобороны и из-за той роли, которую занимал Резников среди коллег из западных оборонных ведомств.

При каденции бывшего министра ежемесячно проводились заседания Контактных групп по обороне Украины, как вживую, так и в онлайн-формате. Во время офлайн-встреч была особенно заметна важность личных отношений между главами Министерств обороны.

Вместе с тем, политолог Фесенко говорит, что не стоит преувеличивать значение министра в переговорах в формате Рамштайн.

— Главные переговоры происходят не в Рамштайн. Рамштайн — это логистика; согласование того, о чем договариваются руководители государств, — говорит политолог.

Кроме того, Рустем Умеров известен тем, что в прошлом имел опыт в переговорах с другими странами, а также, по сообщениям из медиа, имеет достаточно неплохой английский, поскольку в свое время тесно работал с Соединенными Штатами.

По мнению Фесенко, у экс-министра Резникова и Умерова очень разные стили поведения. Резников, говорит Фесенко, был на должности очень “открытым, позитивным” человеком, которому было легко устанавливать контакты.

— Но если говорить о переговорах, то опыт Умерова более разнообразный и насыщенный. Умеров, по неофициальным данным, был одним из главных, если не главным, переговорщиком с мусульманским миром. Он участвовал в переговорах в Саудовской Аравии, участвовал в переговорах с Россией в марте 2022 года, он является одним из главных переговорщиков с Турцией. Поэтому переговорный опыт у Умерова точно не меньше, чем у Резникова. Просто он другой, — говорит политолог.

Если для Резникова был характерен яркий стиль, который можно назвать работой на публику, то Умеров “работает на результат, а не на публику“, говорит Фесенко.

В то же время, политолог обращает внимание на то, что в последнее время Рамштайн “работает как машина”, а встречи перешли уже с офлайн-формата — в онлайн. Поэтому вопрос поставок уже согласован. Важнее сегодня вопрос расширения производства внутри западных стран, а это вопрос за пределами компетенций украинских чиновников.

Украина и арабские страны

В контексте назначения Умерова, который еще и является крымским татарином, для многих встал вопрос о том, сможет ли его предыдущий опыт переговоров с Турцией и Саудовской Аравией повлиять на страны мусульманского мира, которые все еще колеблются и придерживаются нейтралитета в вопросе поддержки одной из сторон в российско-украинской войне.

По словам Фесенко, такое назначение Умерова на должность министра обороны, наоборот, может ограничить его от переговоров со странами, исповедующими ислам.

— Одно дело, когда он имел другой государственный статус, то многое делал неофициально. Сейчас он на виду, поэтому его активность в этом направлении будет ограничена, — говорит он.

Вместе с тем, кроме арабских стран, Фесенко обращает внимание на расширение переговоров по вопросам поставок оружия с другими государствами, такими как страны Глобального Юга или Южная Корея.

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