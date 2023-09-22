Не исключено, что повторится: Сахарук об атаке РФ на энергообъекты и последствиях

Вчера в Киеве и Киевской области в результате утреннего обстрела РФ было обесточено около 4 тыс. потребителей.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

— Были повреждены сети в Киеве и Киевской области. На Киевщине (вчера, — Ред.) отключалось около 3 тыс. потребителей, в г. Киеве – около тысячи. В результате повреждений энергообъектов, в течение часа мы запитывали потребителей и потом в течение дня проводили ремонт, — сказал он.

Также он предположил, что РФ начала обстреливать энергетику Украины, как это было год назад, поэтому не исключено, что атаки повторятся.

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Напомним, что в ночь на 21 сентября Россия впервые за последние шесть месяцев нанесла ракетный удар по энергетической системе Украины.

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