Не исключено, что повторится: Сахарук об атаке РФ на энергообъекты и последствиях
Вчера в Киеве и Киевской области в результате утреннего обстрела РФ было обесточено около 4 тыс. потребителей.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
— Были повреждены сети в Киеве и Киевской области. На Киевщине (вчера, — Ред.) отключалось около 3 тыс. потребителей, в г. Киеве – около тысячи. В результате повреждений энергообъектов, в течение часа мы запитывали потребителей и потом в течение дня проводили ремонт, — сказал он.
Также он предположил, что РФ начала обстреливать энергетику Украины, как это было год назад, поэтому не исключено, что атаки повторятся.
Напомним, что в ночь на 21 сентября Россия впервые за последние шесть месяцев нанесла ракетный удар по энергетической системе Украины.
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