Не виключено, що повториться: Сахарук про атаку РФ на енергооб’єкти та наслідки

Вчора у Києві та Київській області внаслідок ранкового обстрілу РФ було знеструмлено близько 4 тис. споживачів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

– Були пошкоджені мережі у Києві та Київській області. На Київщині (вчора, – Ред.) вимикалося близько 3 тис. споживачів, у м. Києві – близько тисячі. Внаслідок пошкоджень енергооб’єктів, протягом години ми заживлювали споживачів і потім протягом дня ремонтувалися, – сказав він.

Також він припустив, що РФ почала обстрілювати енергетику України, як це було рік тому, тож не виключено, що атаки повторяться.

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Нагадаємо, що у ніч проти 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців завдала ракетного удару по енергетичній системі України.

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