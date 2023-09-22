Новые взрывы и дымовой занавес: что происходит в Крыму 22 сентября
Утром 22 сентября в пока оккупированном Крыму раздаются взрывы.
О громких звуках, в частности, сообщают жители Севастополя.
Там, добавляют местные, оккупанты снова прибегли к созданию дымового занавеса.
К слову, громко и с противоположной стороны полуострова, в частности в Феодосии.
Там, по заверению советника гауляйтера Крыма Олега Крючкова, на центральной набережной в районе четвертой буны проводят работы по разминированию найденного боеприпаса.
Поэтому, пока якобы работают саперы, проход для жителей и гостей города временно закрыт.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Олег Крючков, Крымский ветер
Фото: Крымский ветер
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