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Татьяна Забожко, редактор ленты

Новые взрывы и дымовой занавес: что происходит в Крыму 22 сентября

Російська ППО в Криму 22 вересня 2023

Утром 22 сентября в пока оккупированном Крыму раздаются взрывы.

О громких звуках, в частности, сообщают жители Севастополя.

Там, добавляют местные, оккупанты снова прибегли к созданию дымового занавеса.

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К слову, громко и с противоположной стороны полуострова, в частности в Феодосии.

Севастополь, Феодосія

Там, по заверению советника гауляйтера Крыма Олега Крючкова, на центральной набережной в районе четвертой буны проводят работы по разминированию найденного боеприпаса.

Поэтому, пока якобы работают саперы, проход для жителей и гостей города временно закрыт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Крючков, Крымский ветер

Фото: Крымский ветер

Взрыв, Крым, Російська агресія, Севастополь, Феодосия
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