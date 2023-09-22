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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нові вибухи та димова завіса: що відбувається в Криму 22 вересня

Російська ППО в Криму 22 вересня 2023

Уранці 22 вересня в поки що окупованому Криму лунають вибухи.

Про гучні звуки, зокрема, повідомляють жителі Севастополя.

Там, додають місцеві, окупанти знову вдались до створення димової завіси.

Зараз дивляться

До слова, гучно і з протилежного боку півострова, зокрема у Феодосії.

Севастополь, Феодосія

Там, як запевняє радник гауляйтера Криму Олег Крючков, на центральній набережній у районі четвертої буни проводять роботи з розмінування знайденого боєприпасу.

Тож, поки буцімто працюють сапери, прохід для жителів та гостей міста тимчасово закритий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Крючков, Крымский ветер

Фото: Крымский ветер

Вибух, Крим, Російська агресія, Севастополь, Феодосія
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