Нові вибухи та димова завіса: що відбувається в Криму 22 вересня
Уранці 22 вересня в поки що окупованому Криму лунають вибухи.
Про гучні звуки, зокрема, повідомляють жителі Севастополя.
Там, додають місцеві, окупанти знову вдались до створення димової завіси.
До слова, гучно і з протилежного боку півострова, зокрема у Феодосії.
Там, як запевняє радник гауляйтера Криму Олег Крючков, на центральній набережній у районі четвертої буни проводять роботи з розмінування знайденого боєприпасу.
Тож, поки буцімто працюють сапери, прохід для жителів та гостей міста тимчасово закритий.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олег Крючков, Крымский ветер
Фото: Крымский ветер
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