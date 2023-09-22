Новый этап энергетического террора РФ уже начался – Шмыгаль

Страна-агрессор РФ уже начала новый этап энергетического террора против Украины. Однако наше государство сейчас гораздо лучше подготовлено, чем в прошлом году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе Регионального экономического форума.

Он напомнил о недавних ударах РФ по энергетическим объектам. По словам главы правительства, такие атаки происходили в последние несколько недель.

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– Мы понимаем, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это по уничтожению инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это по первым ударам по региональным энергетическим подстанциям в последние две недели, – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер спрогнозировал, что атаки РФ на энергообъекты продолжатся.

Однако в Украине построена система защиты, и ее продолжают усиливать. Речь идет как об активной защите в виде противовоздушной обороны (ПВО), так и о пассивной – в виде “специальных конструкций”.

– Мы гораздо более подготовлены и сильнее, чем были в прошлом году. Поэтому убежден, что вместе пройдем эту сложную зиму, – заверил Шмыгаль.

Он предупредил, что эта зима не будет легче предыдущей, но “мы к ней готовы лучше”. Украинские власти понимают все угрозы и вызовы, и к чему готовится враг.

Как известно, в ночь на 21 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по энергосистеме Украины. Атака повлекла повреждения объектов в западном и центральном регионах.

В Киеве и Киевской области вчера в результате обстрела РФ было обесточено около 4 тыс. потребителей.

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