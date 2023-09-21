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Александр Мусиенко, Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат, эксперт ОО Центр оборонных стратегий

РФ впервые за полгода атаковала объекты энергетики Украины: что это значит и чего ожидать дальше

РФ впервые за полгода атаковала объекты энергетики Украины: что это значит и чего ожидать дальше
Фото: Depositphotos

В ночь на 21 сентября Россия впервые за последние шесть месяцев нанесла ракетный удар по энергетической системе Украины.

Из-за атаки были частично обесточены потребители в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В комментарии Фактам ICTV политический эксперт Александр Мусиенко рассказал, является ли сегодняшний обстрел началом новой волны энерготеррора РФ.

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Эксперт отметил, что обстрел носил комбинированный характер, ведь удары наносились не только по объектам энергетики и промышленным предприятиям.

По его словам, такие тенденции могут свидетельствовать о начале новых атак на энергетическую инфраструктуру, о которых предупреждали, начиная с лета, и украинская военная разведка, и представители власти.

— Мы видим, что враг накопил определенное количество ракет и начинает применять их как раз, в частности, против объектов энергетической инфраструктуры и топливной, как вот удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге 20 сентября. Поэтому в принципе, теоретически, да, это можно назвать таким стартом в начале этого террора, — отметил Мусиенко.

Интенсивность обстрелов будет зависеть от того, какой период будет нужен россиянам для накопления ракет определенного количества, отметил эксперт. Это можно будет проследить после сегодняшней атаки.

В прошлом году РФ нужно было минимум от недели времени для того, чтобы подготовить новые атаки. Тогда количество ракет, которые применялись врагом, могло составлять 70-80. Во время сегодняшнего удара — 43, но это все равно не те объемы, что были раньше.

— Я думаю, что интенсивность — это минимум от недели, если не 10 дней между обстрелами подобными, — добавил он.

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РФ впервые за полгода атаковала объекты энергетики Украины: что это значит и чего ожидать дальше

Война в Украине, Энергетика, Ракетные удары России
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