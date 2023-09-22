Новий етап енергетичного терору РФ уже розпочався – Шмигаль

Країна-агресор РФ уже розпочала новий етап енергетичного терору проти України. Однак наша держава зараз значно краще підготовлена, ніж торік.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Регіонального економічного форуму.

Він нагадав про нещодавні удари РФ по енергетичних об’єктах. За словами глави уряду, такі атаки відбувалися протягом останніх кількох тижнів.

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– Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це зі знищення інфраструктури, виробництва, прокачування, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних енергетичних підстанціях в останні два тижні, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр спрогнозував, що атаки РФ на енергооб’єкти продовжаться.

Однак в Україні побудована система захисту, і її продовжують посилювати. Йдеться як про активний захист у вигляді протиповітряної оборони (ППО), так і про пасивний – у вигляді “спеціальних конструкцій”.

– Ми набагато більше підготовлені та сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму, – запевнив Шмигаль.

Він попередив, що ця зима не буде легшою за попередню, але “ми до неї готові краще”. Українська влада розуміє всі загрози та виклики, та до чого готується ворог.

Як відомо, в ніч на 21 вересня війська РФ завдали ракетного удару по енергосистемі України. Атака спричинила пошкодження об’єктів у західному та центральному регіонах.

У Києві та Київській області вчора внаслідок обстрілу РФ було знеструмлено близько 4 тис. споживачів.

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