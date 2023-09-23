Помешает ли зима украинскому наступлению: объяснение ГУР
Контрнаступление Сил обороны Украины продолжится даже во время зимы. Ухудшенные погодные условия не станут помехой украинским военным.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии иностранным журналистам. По его словам, воевать зимой и для российских оккупантов — тоже не проблема.
— Это вообще не проблема. Как все видели в прошлый раз, воевать зимой не проблема для обеих сторон — и для нас, и для россиян. Это неприятная вещь, но это не имеет большого значения, — обратил внимание глава разведки.
По словам Буданова, сейчас все основные боевые действия происходят пешком, а украинские военные не используют дополнительно технику. Это связано с насыщенностью артиллерии и переносных противотанковых систем оккупантов на фронте.
В то же время на фронте остается большая насыщенность как противопехотными, так и противотанковыми минными полями. Во время взрыва противотанковой мины полностью разрушаются колеса военной техники. Повреждения будут минимальными, однако она не сможет передвигаться.
Источник: The Drive
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