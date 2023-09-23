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Юлия Захарченко, редактор ленты

Буданов объяснил, зачем Украина охотится за системами ПВО в Крыму

вибух на кримському мосту
Фото: Getty Images

Благодаря атакам по российским системам ПВО во временно оккупированном Крыму Украина достигает сразу трех целей. Среди них — пробелы в противовоздушной обороне, истощение запасов ракет и неспособность РФ к военной защите.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он обратил внимание, что системы ПВО — это очень дорогое оборудование. На производство этой техники необходимо много времени.

— Эти пробелы используются для других целей. Мы истощаем ракетные запасы ПВО, потому что они не безграничны. С политической точки зрения мы демонстрируем очевидную несостоятельность российских систем ПВО, что делает их менее выгодными на мировых рынках вооружений, — утверждает Буданов.

Глава ГУР Минобороны объяснил, что когда удается уничтожить системы ПВО оккупантов, тогда россияне начинают думать о том, где взять новые средства защиты и где они могут быть менее подвержены атакам в других местах.

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В результате этих ударов образуются пробелы в системе российской противовоздушной обороны, которые играют на руку украинским военным, отметил Буданов.

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Буданов объяснил, зачем Украина охотится за системами ПВО в Крыму

Источник: The Drive

Война в Украине, Кирилл Буданов, Міноборони України, Украинская армия
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