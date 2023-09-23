Чи стане зима на заваді українському наступу: пояснення ГУР
Контрнаступ Сил оборони України продовжиться навіть під час зими. Погіршені погодні умови не стануть на заваді українським військовим.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі іноземним журналістам. За його словами, воювати взимку і для російських окупантів – теж не проблема.
– Це взагалі не проблема. Як усі бачили минулого разу, воювати взимку не проблема для обох сторін – і для нас, і для росіян. Це неприємна річ, але це не має великого значення, – звернув увагу очільник розвідки.
За словами Буданова, зараз всі основні бойові дії відбуваються пішки, а українські військові не використовують додатково техніку. Це пов’язано з насиченістю артилерії та переносних протитанкових систем окупантів на фронті.
Водночас на фронті залишається велика насиченість як протипіхотними, так і протитанковими мінними полями. Під час вибуху протитанкової міни повністю руйнуються колеса військової техніки. Ушкодження будуть мінімальними, проте вона не зможе пересуватися.
Джерело: The Drive
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