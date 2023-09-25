Бывший мэр города в РФ попал в плен к пограничникам
Вблизи Клещиевки, которую недавно освободили Силы обороны на Бахмутском направлении, в плен к украинским пограничникам попал оккупант-доброволец. Во время допроса выяснилось, что он был мэром российского города Чайковский в Пермском крае РФ.
Во время допроса Алексей Третьяков рассказал, что мэром Чайковского был в течение 2014-2019 годов, а до этого — депутатом городской Думы.
— Как доброволец, я заключил контракт 7 сентября с Минобороны РФ. Приписали меня к 78 полку 42 мотострелковой дивизии. Переправили в Лисичанск, где я проходил тренировки в течение недели, — заявил пленный.
По его словам, после этого его отправили в Клещеевку Донецкой области, где он попал в плен.
Третьяков признался, что пришел в Украину воевать с НАТО, но его подразделений здесь так и не встретил. В то же время признал, что российская пропаганда врет, а Крым — украинский.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: скрин видео
Загрузка
Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк