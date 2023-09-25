Бывший мэр города в РФ попал в плен к пограничникам

Вблизи Клещиевки, которую недавно освободили Силы обороны на Бахмутском направлении, в плен к украинским пограничникам попал оккупант-доброволец. Во время допроса выяснилось, что он был мэром российского города Чайковский в Пермском крае РФ.

Во время допроса Алексей Третьяков рассказал, что мэром Чайковского был в течение 2014-2019 годов, а до этого — депутатом городской Думы.

— Как доброволец, я заключил контракт 7 сентября с Минобороны РФ. Приписали меня к 78 полку 42 мотострелковой дивизии. Переправили в Лисичанск, где я проходил тренировки в течение недели, — заявил пленный.

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По его словам, после этого его отправили в Клещеевку Донецкой области, где он попал в плен.

Третьяков признался, что пришел в Украину воевать с НАТО, но его подразделений здесь так и не встретил. В то же время признал, что российская пропаганда врет, а Крым — украинский.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 579-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: скрин видео

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