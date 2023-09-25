Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
В Україні введуть бальну систему нарахування пенсій у 2024 році: як це працюватиме
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Колишній мер міста в РФ потрапив у полон до прикордонників

Колишній мер міста в РФ потрапив у полон

Поблизу Кліщіївки, яку нещодавно звільнили Сили оборони на Бахмутському напрямку, у полон до українських прикордонників потрапив окупант-доброволець. Під час допиту з’ясувалося, що він був мером російського міста Чайковський у Пермському краї РФ.

Під час допиту Олексій Третьяков розповів, що мером Чайковського був протягом 2014-2019 років, а до цього – депутатом міської Думи.

– Як доброволець, я уклав контракт 7 вересня з Міноборони РФ. Приписали мене до 78 полку 42 мотострілецької дивізії. Переправили до Лисичанська, де я проходив тренування протягом тижня, – заявив полонений.

Зараз дивляться

За його словами, після цього його відправили до Кліщіївки Донецької області, де він потрапив до полону.

Третьяков зізнався, що прийшов в Україну воювати з НАТО, але його підрозділів тут так і не зустрів. Водночас визнав, що російська пропаганда бреше, а Крим – український.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
На Куп’янському напрямку прикордонники ліквідували двох та взяли в полон ще двох окупантів
Колишній мер міста в РФ потрапив у полон до прикордонників

Фото: скрін відео

Бахмут, Війна в Україні, Держприкордонслужба, Донецька область, полонені, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ скинула авіабомби на ЖЕК та будинок у Бериславі: двоє загиблих та двоє поранених
Швидка допомога
Від вибухів трясло все місто. На Луганщині приліт по складу боєприпасів РФ
Колишній мер міста в РФ потрапив у полон до прикордонників
Удар по морвокзалу, готелю та зерносховищу Одеси: під завалами знайшли тіло людини
Запуск ракет типу Калібр із моря
Удар дрона по аеродрому Халіно під Курськом: могло загинути командування авіаполку
дрон зсу
Пожежу ліквідовано: у Кривому Розі уламки Шахедів впали на підприємство
вибух дим

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Колишній мер міста в РФ потрапив у полон до прикордонників
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Колишній мер міста в РФ потрапив у полон до прикордонників
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Колишній мер міста в РФ потрапив у полон до прикордонників
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Колишній мер міста в РФ потрапив у полон до прикордонників
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь