Колишній мер міста в РФ потрапив у полон до прикордонників

Поблизу Кліщіївки, яку нещодавно звільнили Сили оборони на Бахмутському напрямку, у полон до українських прикордонників потрапив окупант-доброволець. Під час допиту з’ясувалося, що він був мером російського міста Чайковський у Пермському краї РФ.

Під час допиту Олексій Третьяков розповів, що мером Чайковського був протягом 2014-2019 років, а до цього – депутатом міської Думи.

– Як доброволець, я уклав контракт 7 вересня з Міноборони РФ. Приписали мене до 78 полку 42 мотострілецької дивізії. Переправили до Лисичанська, де я проходив тренування протягом тижня, – заявив полонений.

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За його словами, після цього його відправили до Кліщіївки Донецької області, де він потрапив до полону.

Третьяков зізнався, що прийшов в Україну воювати з НАТО, але його підрозділів тут так і не зустрів. Водночас визнав, що російська пропаганда бреше, а Крим – український.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: скрін відео

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