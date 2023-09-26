Ночная атака дронами на Украину: ПВО сбила 26 из 38 Шахедов
В ночь на вторник, 26 сентября, российские оккупанты атаковали Украину 38 ударными БпЛА типа Shahed-136/131.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Дроны летели из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым).
Силами и средствами ПВО Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 26 ударных беспилотников.
По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Сухопутные войска ВСУ
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