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Ночная атака дронами на Украину: ПВО сбила 26 из 38 Шахедов

ППО дрони шахед, війна

В ночь на вторник, 26 сентября, российские оккупанты атаковали Украину 38 ударными БпЛА типа Shahed-136/131.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Дроны летели из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

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Силами и средствами ПВО Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 26 ударных беспилотников.

По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Сухопутные войска ВСУ

Источник: Воздушные силы ВСУ
Дрони, Повітряні сили України
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