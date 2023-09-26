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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Нічна атака дронами на Україну: ППО збила 26 із 38 Шахедів

ППО дрони шахед, війна

У ніч на вівторок, 26 вересня, російські окупанти атакували Україну 38 ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Дрони летіли з Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).

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Силами та засобами ППО Повітряних сил у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони знищено 26 ударних безпілотників.

По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дрони, Повітряні сили України
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