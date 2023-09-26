Нічна атака дронами на Україну: ППО збила 26 із 38 Шахедів
У ніч на вівторок, 26 вересня, російські окупанти атакували Україну 38 ударними БпЛА типу Shahed-136/131.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дрони летіли з Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).
Силами та засобами ППО Повітряних сил у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони знищено 26 ударних безпілотників.
По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк