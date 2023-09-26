СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ

Правоохранители задержали настоятеля одного из храмов УПЦ МП на Херсонщине, который подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задокументировано, что клирик хранил вражеские арсеналы в двух схронах. Один из них — прямо на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне.

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Указано, что сотрудники СБУ задержали священника на горячем, поэтапно задокументировав попытку продать два ПЗРК Игла с комплектующими. В дополнение к этим ПЗРК мужчина также предлагал приобрести боеприпасы к гранатометам РПГ-7.

Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тысяч гривен.

Фигурант искал клиентов через собственные связи, в том числе и в криминальных кругах.

При осмотре схрона на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

Второй схрон был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:

пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;

3 боевые гранаты Ф-1;

почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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