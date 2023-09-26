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СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ

СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
Фото: СБУ

Правоохранители задержали настоятеля одного из храмов УПЦ МП на Херсонщине, который подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задокументировано, что клирик хранил вражеские арсеналы в двух схронах. Один из них — прямо на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне.

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Указано, что сотрудники СБУ задержали священника на горячем, поэтапно задокументировав попытку продать два ПЗРК Игла с комплектующими. В дополнение к этим ПЗРК мужчина также предлагал приобрести боеприпасы к гранатометам РПГ-7.

Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тысяч гривен.

Фигурант искал клиентов через собственные связи, в том числе и в криминальных кругах.

При осмотре схрона на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

Второй схрон был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:

  • пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;
  • 3 боевые гранаты Ф-1;
  • почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

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СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ

Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ, УПЦ МП, Херсонская область
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