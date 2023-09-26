СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
Правоохранители задержали настоятеля одного из храмов УПЦ МП на Херсонщине, который подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Задокументировано, что клирик хранил вражеские арсеналы в двух схронах. Один из них — прямо на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне.
Указано, что сотрудники СБУ задержали священника на горячем, поэтапно задокументировав попытку продать два ПЗРК Игла с комплектующими. В дополнение к этим ПЗРК мужчина также предлагал приобрести боеприпасы к гранатометам РПГ-7.
Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тысяч гривен.
Фигурант искал клиентов через собственные связи, в том числе и в криминальных кругах.
При осмотре схрона на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.
Второй схрон был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:
- пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;
- 3 боевые гранаты Ф-1;
- почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.
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