СБУ затримала священника УПЦ МП, який продавав зброю військових РФ

Правоохоронці затримали настоятеля одного із храмів УПЦ МП на Херсонщині, який підпільно продавав зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Задокументовано, що клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них – просто на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні.

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Зазначено, що співробітники СБУ затримали священника на гарячому, поетапно задокументувавши спробу продати два ПЗРК Ігла з комплектованнями. У доповнення до цих ПЗРК чоловік також пропонував придбати боєприпаси до гранатометів РПГ-7.

Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив у 115 тисяч гривень.

Фігурант шукав клієнтів через власні зв’язки, зокрема і в кримінальних колах.

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні вилучено 5 пострілів і 2 порохові заряди для гранатометів.

Другий схрон було обладнано у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав:

кулемет і автомат Калашникова з комплектованнями;

3 бойові гранати Ф-1;

майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, зокрема й великокаліберних зразків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Джерело : СБУ

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