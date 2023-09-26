Выезд мужчин за границу с 1 октября: основные изменения

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине объявлены всеобщая мобилизация и военное положение. В настоящее время выезд мужчин за границу ограничен. В то же время есть категории граждан, имеющих право уехать из страны. Что известно о выезде за границу с 1 октября мужчин – читайте в материале.

Выезд за границу с 1 октября мужчин: что известно

Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что изменений в законодательстве, касающихся выезда мужчин за границу, нет. А что касается женщин, то женщины-медики должны встать на воинский учет.

Однако что касается выезда таких женщин за границу, то сегодня такой информации также нет.

В Верховной Раде сейчас рассматривается законопроект, которым пытаются внести изменения в реестр призывников, и очень важно, чтобы различные министерства (образования, здравоохранения и т. д.) и другие базы предоставляли непосредственно в реестр этих военнообязанных призывников и резервистов.

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Сейчас этот законопроект не принят. Если его примут, теоретически пограничная служба сможет видеть, что женщины имеют соответствующее медицинское образование. Однако до того момента, пока женщины не встали на воинский учет, вряд ли в пограничной службе будут доказательства того, что женщина является медиком. Поэтому, я думаю, что с 1 октября для женщин и мужчин принципиально ничего не изменится (если не будут приняты эти законопроекты), добавил юрист.

Категории граждан Украины, которые могут уезжать за границу

снятые с воинского учета по состоянию здоровья;

временно непригодные к военной службе;

родители троих и более детей;

родители, которые сами воспитывают детей;

мужчины с инвалидностью I-III группы;

мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью;

мужчины, сопровождающие родственников для лечения;

мужчины с постоянным местожительством за границей;

раненые военнослужащие и военнослужащие, проходящие военное обучение за границей;

водители и волонтеры;

моряки;

спортсмены и культурные деятели.

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