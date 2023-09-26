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Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу

Паспорт України, війна, документи, військовий облік, призов, військовозобовʼязаний
Фото: Getty Images

Военнообязанные мужчины, которые незаконно пересекли границу, после возвращения домой не смогут избежать ответственности.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, сейчас фиксируются попытки пересечь границу по зеленому участку границы и в пунктах пропуска.

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— Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующих пересечение границы для граждан Украины, — подчеркнул он.

Если кому-то все же удастся пересечь границу незаконным способом, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, не смогут избежать наказания, заверил Демченко.

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Паспорт України

Недавно министр обороны Рустем Умеров заявил о планах ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников.

Єдиний реєстр військовозобов'язаних, Андрій Демченко, Война в Украине, військовослужбовці, Военное положение, Госпогранслужба, за кордон, мобілізація
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