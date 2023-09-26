Виїзд чоловіків за кордон з 1 жовтня: основні зміни

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан. В цей час виїзд чоловіків за кордон обмежено. Водночас є категорії громадян, які мають право виїхати з країни. Що відомо про виїзд за кордон з 1 жовтня чоловіків – читайте в матеріалі.

Виїзд за кордон з 1 жовтня чоловіків: що відомо

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що змін в законодавстві, які стосуються виїзду чоловіків за кордон, немає. А що стосується жінок, то жінки-медики повинні стати на військовий облік.

Однак що стосується виїзду таких жінок за кордон, то сьогодні такої інформації також немає.

У Верховній Раді зараз розглядається законопроєкт, яким намагаються внести зміни в реєстр призовників, і дуже важливо, щоб різні міністерства (освіти, охорони здоров’я й т. д.) й інші бази надавали безпосередньо до реєстру цих військовозобов’язаних призовників і резервістів.

Зараз дивляться

Зараз цей законопроєкт не ухвалений. Якщо його ухвалять, теоретично прикордонна служба зможе бачити, що жінки мають відповідну медичну освіту. Однак до того моменту, поки жінки не стали на військовий облік, навряд чи у прикордонній службі будуть доводи те, що жінка є медиком. Тому я думаю, що з 1 жовтня для жінок і чоловіків принципово нічого не зміниться (якщо не будуть ухвалені ці законопроєкти), додав юрист.

Категорії громадян України, які можуть виїжджати за кордон

зняті з військового обліку за станом здоров’я;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох та більше дітей;

батьки, які самі виховують дітей;

чоловіки з інвалідністю І-III групи;

чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю;

чоловіки, які супроводжують родичів на лікування;

чоловіки з постійним місцем проживання за кордоном;

поранені військовослужбовці та військовослужбовці, які проходять військовий вишкіл за кордоном;

водії та волонтери;

моряки;

спортсмени та діячі культури.

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