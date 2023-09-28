Новий міністр оборони Британії зустрівся із Зеленським у Києві: про що говорили
До Києва прибув із офіційним візитом новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Уже відбулися переговори між ним та українським лідером Володимиром Зеленським.
Про деталі повідомили в Офісі президента України.
Зеленський від імені всієї країни подякував Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну допомогу під час повномасштабної війни. Зокрема, за далекобійну зброю, яка збільшила спроможності Сил оборони України на полі бою.
Крім того, йшлося про посилення української ППО перед зимовим періодом.
– Я, як новопризначений держсекретар з питань оборони, маю першу нагоду розмовляти з вами. Хочу запевнити, що Україна залишається на вістрі нашої уваги. Ми відчуваємо ваш біль через усе, що відбувається. І ми будемо стояти пліч-о-пліч увесь час, – наголосив Шеппс.
Ще однією темою розмови була Спільна декларація про підтримку України (гарантії безпеки), ухвалена країнами Великої сімки (G7) на Вільнюському саміті НАТО. Зеленський і Шеппс обговорили початок переговорів із Британією про укладення окремої двосторонньої угоди щодо гарантій у сфері безпеки для України.
Грант Шеппс очолив Міноборони Великої Британії наприкінці серпня. На цій посаді він замінив Бена Воллеса, який подав у відставку.
Після призначення Шеппс у першому ж твіті згадав про Україну та пообіцяв подальшу підтримку в боротьбі з повномасштабною агресією РФ.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко