Обучение военных и оружие: что изменит для Украины замена Бена Уоллеса

Отставка Бена Уоллеса и назначение Гранта Шеппса новым министром обороны Великобритании не повлияет на уровень поддержки Украины.

Об этом рассказал в комментарии Фактам ICTV политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Эксперт уверен, что все программы поддержки, которые были запущены Великобританией или которые должны стартовать, будут продолжены.

Как объяснил Рейтерович, может быть период налаживания коммуникации с новым министром обороны Британии “на личном уровне”. Однако, как правило, это все происходит быстро.

– Здесь может быть интересно, потому что, судя по всему, у нас на следующей неделе будет также новый министр обороны (в СМИ сообщают о возможной замене Алексея Резникова, – Ред.). На самом деле, такая коммуникация достаточно быстро налаживается, сначала в формате общения с помощью телефона или онлайн-технологий. Затем, когда они встретятся, будут проговорены дополнительные вопросы. Особых проблем пока я никаких не вижу, – добавил политолог.

Он уточнил, что Бен Уоллес, очевидно, передаст Гранту Шеппсу всю необходимую информацию, “расскажет, с кем, как он коммуницирует, какие подходы, о чем были предварительные договоренности”.

Здесь большим плюсом для Украины является постоянство демократических институтов и публичной политики на Западе, в частности, в Великобритании. Поэтому не стоит ожидать кардинальных изменений после замены министра.

Игорь Рейтерович обратил внимание, что Грант Шеппс работал на многих должностях, не новичок в политике и “подкован с бюрократической точки зрения”. Это уже пятая должность Шеппса в правительстве: ранее он был министром транспорта, министром внутренних дел, министром по бизнесу и министром энергетической безопасности.

– Не нужно будет много времени, чтобы войти в положение дел и выполнять ключевые задачи, которые ему ставит премьер-министр. А здесь никаких проблем относительно поддержки Украины нет, — подытожил Рейтерович.

Аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков также считает, что замена министра не повлияет на уровень помощи Украине.

– Есть определенный консенсус в британском политикуме, он не ограничивается правящей партией, оппозиционной партией и касается того, что Украине нужно должным образом помогать и военно, и политико-дипломатически, и информационно. И это будет дальше продолжаться, – сообщил он в комментарии Фактам ICTV.

Аналогичного мнения придерживается руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В эфире телемарафона Єдині новини он выразил уверенность, что Британия продолжит поддерживать Украину и обучать наших военных. Официальный Лондон по этому вопросу сохраняет стабильный курс и геополитическую стратегию.

– О каких-либо изменениях речь не идет: то есть относительно поддержки Украины, поддержки обучения украинских военных подразделений, передачи пакетов необходимой военной помощи. Я думаю, что это не изменится и дальше, будет сохраняться независимо от того, кто возглавляет позицию министра обороны, — заявил Мусиенко.

Должность министра обороны в британском правительстве важна, учитывая одну из ключевых позиций Британии в поддержке Украины. Эта страна оказала существенную военную помощь, в частности, танки и дальнобойные ракеты, а также проводит обучение для украинских бойцов.

Грант Шеппс и Украина

После объявления о назначении главой Минобороны Грант Шеппс в первом же твите на должности упомянул об Украине и пообещал дальнейшую поддержку в борьбе с агрессией РФ.

– Я с нетерпением жду начала работы со смелыми мужчинами и женщинами наших вооруженных сил, защищающих безопасность нашей страны. И продолжения поддержки Британией Украины в борьбе с варварским вторжением Путина, — подчеркнул он.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion.

На прошлой неделе Шеппс посетил нашу страну в качестве министра энергетической безопасности Британии. Он побывал на одной из пострадавших в результате бомбардировок РФ электростанций, встретился в Киеве с украинскими министрами и представителями энергетической отрасли, чтобы обсудить поддержку восстановления нашей страны.

В ходе визита было объявлено, что Британия предоставит кредитную гарантию на 192 млн фунтов стерлингов для укрепления энергетической безопасности Украины. Речь идет об услугах по обогащению урана, которые жизненно важны для ядерного топлива.

– На этой неделе я увидел в Киеве людей, которые решительно выступили против тирании Путина и агрессии России… И нацию, которая стоит сильно и уверенно идет вперед, несмотря на постоянные атаки, — написал Шеппс на своей странице в X (до недавнего времени Twitter) по итогам визита.

What I saw in Kyiv this week was a people resolute in their defiance against Putin’s tyranny and Russia’s aggression…

And a nation standing strong and powering ahead in spite of constant attacks ???????? pic.twitter.com/tB50EuciyJ

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 25, 2023