Грант Шеппс станет новым министром обороны Великобритании

На Даунинг-стрит подтвердили, что нынешний министр энергетической безопасности Грант Шеппс станет новым главой Минобороны Великобритании.

Сам Шеппс написал в Twitter, что для него большая честь быть назначенным министром обороны, и отдал должное огромному вкладу Бена Уоллеса в оборону страны и глобальную безопасность за последние 4 года.

— Я с нетерпением жду сотрудничества с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны, и продолжать поддержку Украины со стороны Великобритании в ее борьбе против варварского вторжения Путина, — написал он.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 31, 2023