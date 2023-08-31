Грант Шеппс станет новым министром обороны Великобритании

На Даунинг-стрит подтвердили, что нынешний министр энергетической безопасности Грант Шеппс станет новым главой Минобороны Великобритании.

Сам Шеппс написал в Twitter, что для него большая честь быть назначенным министром обороны, и отдал должное огромному вкладу Бена Уоллеса в оборону страны и глобальную безопасность за последние 4 года.

— Я с нетерпением жду сотрудничества с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны, и продолжать поддержку Украины со стороны Великобритании в ее борьбе против варварского вторжения Путина, — написал он.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 31, 2023

Это уже пятая должность Шеппса в правительстве. Он был министром транспорта при премьерстве Бориса Джонсона, короткое время работал министром внутренних дел при Лиз Трасс, а также был министром по вопросам бизнеса до того, как стал министром энергетики при Риши Сунаке.

Он покидает пост министра энергетической безопасности, а это означает, что Сунак должен будет объявить о замене на этой должности.

Сегодня стало известно об отставке Бена Уоллеса с должности министра обороны Великобритании, которую он анонсировал еще 16 июня.

Он возглавлял оборонное ведомство в течение четырех лет — с 2019-го. А до этого три года был министром по безопасности и экономическим преступлениям.

Фото: Grant Shapps

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