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Валентина Летяк, редактор ленты

Грант Шеппс станет новым министром обороны Великобритании

Ґрант Шеппс

На Даунинг-стрит подтвердили, что нынешний министр энергетической безопасности Грант Шеппс станет новым главой Минобороны Великобритании.

Сам Шеппс написал в Twitter, что для него большая честь быть назначенным министром обороны, и отдал должное огромному вкладу Бена Уоллеса в оборону страны и глобальную безопасность за последние 4 года.

— Я с нетерпением жду сотрудничества с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны, и продолжать поддержку Украины со стороны Великобритании в ее борьбе против варварского вторжения Путина, — написал он.

Это уже пятая должность Шеппса в правительстве. Он был министром транспорта при премьерстве Бориса Джонсона, короткое время работал министром внутренних дел при Лиз Трасс, а также был министром по вопросам бизнеса до того, как стал министром энергетики при Риши Сунаке.

Он покидает пост министра энергетической безопасности, а это означает, что Сунак должен будет объявить о замене на этой должности.

Сегодня стало известно об отставке Бена Уоллеса с должности министра обороны Великобритании, которую он анонсировал еще 16 июня.

Он возглавлял оборонное ведомство в течение четырех лет — с 2019-го. А до этого три года был министром по безопасности и экономическим преступлениям.

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Фото: Grant Shapps

Бен Уоллес, Великобритания, Міноборони, Ріші Сунак
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Андрей Почтев
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