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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Розвідка Британії: навколо Бахмута концентруються вагнерівці

Бойовик ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

Навколо Бахмута Донецької області концентруються бойовики, які ще донедавна воювали у складі приватної військової компанії Вагнера.

Про це 29 вересня з посиланням на низку звітів повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

За інформацією, яка є в розпорядженні британського оборонного відомства, останніми тижнями до України, імовірно, передислокувалися до сотні раніше пов’язаних із ПВК Вагнера військових.

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Прибували до України вони як окремо, так і в складі невеликих груп, після чого долучились до різних підрозділів російської армії.

Хоч точної інформації про статус передислокованого особового складу немає, британські розвідники не виключають, що окремі бойовики наразі належать до частин офіційних сил Міністерства оборони Росії чи інших приватних військових компаній.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що саме навколо Бахмута досвід вагнерівців буде особливо цінним для російських окупантів.

Карта бойових дій довкола Бахмута 28 вересня 2023

Фото: ISW

– Багато вагнерівців знають цю лінію фронту. Крім того, їм відома тактика Сил оборони України, тому що взимку вони вже воювали на цій місцевості, – наголошують британські розвідники.

Нагадаємо, що вагнерівці залишили лінію фронту на початку літа, незадовго до невдалого заколоту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина 23-24 червня.

За два місяці після цього бойовики взагалі лишилися без керівництва.

23 серпня під час аварії приватного літака Embraer у Тверській області Росії загинули обидва ватажки вагнерівців – Євген Пригожин та його права рука Дмитро Уткін із позивним Вагнер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 583-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ПВК Вагнера, Російська агресія, РФ
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